共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドが、またしても混乱に陥っている。監督の後任候補たちが、トップチームの選手団に根付く風土に強い懸念を示しているためだ。マイケル・キャリックが自身の職を守ろうとする中、後任候補たちは規律の欠如をクラブ内部の最大の課題とみていると報じられている。

広告

ロッカールームの規律の乱れに後任候補が懸念

マンチェスター・ユナイテッドは過去40年で最悪のシーズン序盤を迎え、キャリック監督は解任の瀬戸際に立たされている。プレミアリーグ7試合でわずか1勝にとどまり、クラブは今夏に就任させた指揮官の後任を探っている。しかし、オールド・トラッフォードでの指揮を打診された候補者たちは、現在のチーム内の状況を懸念しているという。

マンチェスター・ユナイテッドは最近、イタリアで行われたチャンピオンズリーグのコモ戦で1-4の屈辱的な敗北を喫した。この低迷を受け、主力選手たちが公の場で異例の不満を表明。欧州のトップクラスの監督たちの間で、ロッカールームの評判は大きく傷ついている。

後任候補たちは、チーム内で敬意と規律が著しく欠けていると指摘している。主力選手たちは、オールド・トラッフォードで正式に就任した監督たちより長くクラブに在籍してきた。監督の解任に大きく関わり、苦しい時期にはプレーに全力を尽くさなかったとの非難を繰り返し受けている。

公然たる不満が浮き彫りにする内部の混乱

Getty Images

ここ2週間で、ユナイテッドのチーム内に亀裂があることは公然の事実となった。アトレティコ・マドリー戦での敗北後、リサンドロ・マルティネスはテクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスを公然と批判した。DFは、ウィルコックスが4つの大会で戦えるチームを編成できなかったと主張した。

広告 広告

続いて、主将のブルーノ・フェルナンデスはキャリック監督を直接批判した。水曜日のコモ戦での大敗後、ポルトガル人MFは、ユナイテッドが何度も守備を崩され、圧倒された試合内容について監督の戦術に原因があると訴えた。

Related Topics

次の試合 MUN プレミアリーグ 10:00 BOU 視聴する

後任候補たちも、こうした公然たる不満表明を見過ごしてはいない。『The Telegraph』によると、候補者の一人に近い関係者は「秩序と規律が必要なのは明らかだ。ロッカールームは統制が取れておらず、まずそこを正さなければならない」と語った。

別の候補者の側近も同様の見方を示した。選手たちは「しゃべりすぎる」とし、ユナイテッドほどのクラブに対して、はるかに大きな敬意を示さなければならないと主張した。

広告

後任候補が浮上する中、キャリック監督は続投へ意欲

高まる重圧にもかかわらず、キャリック監督は強気の姿勢を崩していない。プレミアリーグのボーンマス戦を前に、指揮官は選手たちに最大限の努力を求める考えを改めて強調した。コモ戦での惨敗後に伝えたのとまったく同じメッセージだ。

一方、クラブ首脳陣は実績ある後任候補を積極的に検討している。ドイツ代表とバイエルン・ミュンヘンを率いた39歳のユリアン・ナーゲルスマンは、候補リストの上位に挙がっているとされ、就任にも前向きだという。

広告

エディ・ハウもユナイテッドの取締役会から高く評価されている。今夏、サッカー界からしばらく離れるつもりでニューカッスル・ユナイテッドの監督を退任したが、マンチェスターの名門クラブを率いる機会が訪れれば、休養を早めに切り上げる可能性がある。

差し迫る重圧と今後の見通し

Getty Images

キャリック監督は、ボーンマス戦で直ちに好結果を収め、自身の立場に向けられる厳しい視線を一時的にでも和らげなければならない。国内で再びつまずけば、状況が完全に収拾不能になる前に取締役会が決断を迫られる可能性がある。

広告

監督交代となれば、新指揮官は深刻な問題を抱え、直ちに組織としての規律を立て直す必要があるチームを引き継ぐことになる。プレミアリーグ優勝経験を持ち、現在は無所属のアントニオ・コンテのような候補に加え、ウナイ・エメリやファビアン・ヒュルツェラーのように現在チームを率いる候補もいる中、ユナイテッドの意思決定者たちは、サッカー界でも特に要求の厳しい環境に対処できる、規律を重んじる指揮官を見つけなければならない。