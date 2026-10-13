パブロビッチは今夏の経緯について、『シュポルト・ビルト』に「シティのようなトップクラブから声がかかるのは光栄だ」と語った。当時、スカイブルーズは22歳のドイツ代表選手に熱心に接触し、イングランドへの移籍を説得しようとしていた。その頃すでに、ロドリのスペイン行きが現実味を帯びていたためだ。

しかしパブロビッチは、すべての誘いを断った。理由はシンプルだ。「僕はミュンヘンで育ち、ここで大きくなって、ずっとバイエルンでプレーしてきました。家族も友人もここに住んでいます。僕にとって、これ以上素晴らしいことはありません。だから決断は難しくありませんでした」

『ビルト』によると、マンチェスター・シティはパブロビッチの獲得に向け、バイエルンに1億ユーロを提示する用意があった。「さらに高い金額についても、バイエルンと交渉する用意があっただろう」と『ビルト』は伝えている。だが、パブロビッチがすぐに断ったため、正式なオファーが出されることはなかったという。スカイブルーズはパブロビッチの返答に「あぜんとした」という。「彼らは予想していなかった」

なぜパブロビッチは世界最優秀選手ロドリと比較されるのか？

マンチェスター・シティはミュンヘン出身のパブロビッチに代わり、エンソ・フェルナンデス、エリオット・アンダーソン、アイユーブ・ブアディという3人のセントラルMFを総額3億7500万ユーロで獲得した。一方、ニコ・ゴンサレスは5600万ユーロでニューカッスル・ユナイテッドへ、ティジャニ・ラインデルスは6100万ユーロでアル・カーディシーヤへ、ロドリは6000万ユーロでバルセロナへ移籍した。

中でもバロンドール受賞者ロドリの退団は、名のある新戦力を迎えてもなお、マンチェスター・シティに大きな穴を残している。その穴を埋めるはずだったのが、イングランドで何度もロドリと比較されてきたパブロビッチだ。

「ロドリがどれほど優れた守備的MFかは、誰もが知っています。バロンドールを受賞したのには理由があります。もちろん、あのような選手と比較されるのは光栄です」とパブロビッチは共通点について語り、こう続けた。「それを目標への励みにしています。常に成長し続け、ワールドクラスの選手として地位を確立したいです」

パブロビッチは、二冠を達成し、チャンピオンズリーグ準決勝ではPSGに僅差で敗れた好調な前シーズンを経て、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンとともに今度は「すべてを勝ち取りたい」という。その中で、重要な役割を担う可能性がある。22歳のパブロビッチは今やバイエルンで確固たる地位を築いている。ただ、以前からそうだったわけではない。2023-24シーズンに頭角を現して以来、けがや病気に繰り返し悩まされてきたからだ。

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パブロビッチはこれまで何度、病気やけがに見舞われたのか？

2024年の母国開催の欧州選手権は、繰り返す扁桃炎のため欠場した。数カ月後には鎖骨を骨折し、その後は伝染性単核球症にかかった。健康状態について繰り返し質問されることに、パブロビッチは「そのことが何度も持ち出されるのにはうんざりしています」と話した。

しかし現在、セントラルMFのパブロビッチは1年近く万全の状態を保っている。春に股関節の問題で一時的に足止めされた程度だ。最近ではドイツ代表でも好調ぶりを示した。第2陣のメンバーとして、パブロビッチはネーションズリーグのセルビア戦で、トム・ビショフやフロリアン・ヴィルツとともに特に優れたプレーを見せ、ユルゲン・クロップ新監督の下で行われた最初の代表戦における評価を高めた選手の一人とされている。

一方、今夏にパブロビッチを獲得希望選手に定めていたクラブには、大きな災難が迫っている。プレミアリーグは財務スキャンダルを巡り、115項目のうち114項目でマンチェスター・シティを有罪とした。クラブは異議を申し立てている。それでも、タイトルの剥奪から勝ち点剥奪、強制降格に至るまで、厳しい処分を受ける恐れがある。