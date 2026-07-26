スペイン代表が自国史上2度目の優勝を果たした第23回ワールドカップの閉幕から1週間が経過したが、大会の余韻は依然として世界のスポーツ界に響き続けている。

39日間にわたって行われた大会では104試合が繰り広げられ、その中で世界的スター選手たちがその高い地位を証明した。筆頭に挙げられるのはアルゼンチンのリオネル・メッシ、イングランドのハリー・ケインとジュード・ベリンガムの2人、さらにフランスのキリアン・エムバペである。

しかし、大会にはもう一つの側面もあった。名だたる選手の何人かが期待された水準を発揮できなかったのだ。

こうした中、アメリカのネットワーク「ESPN」は、「最も期待外れだった」と評する11人の選手からなる完全なフォーメーションを発表した。

リストの筆頭に挙げられたのはウルグアイのフェルナンド・ムスレラで、失点につながる3つの致命的なミスを犯し、ウルグアイは大会から早期に姿を消すこととなった。

守備陣では、ドイツのヨシュア・キミッヒが本来とは異なるポジションで起用されたことの高い代償を払った。一方、オランダのフィルジル・ファン・ダイクは、代表のゴールネットが5度揺れた責任を負い、モロッコ戦では決定的なPKを外した。

イングランドのマーク・ゲイヒは準決勝で動きが鈍く、同じくイングランドのニコ・オライリーは失敗を犯し、相手に隙を与え、メッシがその隙を突いて2得点を演出した。

中盤では、ウルグアイのフェデリコ・バルベルデが失望させる出来を見せ、スコットランドのスコット・マクトミネイは予選突破での中心的役割にもかかわらず期待を裏切った。一方、ポルトガルのブルーノ・フェルナンデスは、ワールドカップでその輝きを発揮できず、記録したのはアシスト1つのみだった。

攻撃陣では、アメリカのクリスティアン・プリシッチが大会序盤の負傷後に本来の調子を取り戻せず、ドイツのフロリアン・ヴィルツは「過大評価」された選手の一人となった。

ネットワークはブラジルのネイマールに対して厳しく、その起用の意義に疑問を呈した。彼はわずか37分間しか出場せず、その選出を「あらゆる面で誤り」と評した。とりわけ、より好調だったジョアン・ペドロの招集を代表から奪う形となったためである。