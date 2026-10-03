アイルランド代表のヘイミル・ハルグリムソン監督は土曜日、記者団の質問に応じていたが、イスラエルの記者たちから、水曜日に乗客174人を乗せたフライドバイ機に対して起きたとされる襲撃についての見解を求められた。

「あなたを支持する人々に何と言いますか？ 彼らのイデオロギーは殺人に基づいている」と、ある記者は述べ、さらに「今週だけでも、そのうちの1人が170人のイスラエル人乗客を殺害しようとした。その中には27人の罪のない子どもたちも含まれており、さらに数千人もいる」と付け加えた。こうした種類の質問は受け付けないと、アイルランド側の広報担当者は答えた。

すると別の記者がアイルランド代表監督に向かって、「あなたの選手たちは試合中、私たちの選手をサルと呼ぶ……」と話し始めたが、その後すぐに役員に遮られ、その人物は繰り返し「それはまったくの事実無根だ」と主張した。同時に、その記者からはマイクが取り上げられた。「私に触るな」と彼は叫び、これを受けてアイルランド側代表団は記者会見を突然打ち切った。

そのフライドバイ機の副操縦士は、ドバイからイスラエルに向かう便で、パイロットを非常用おので襲っていた。しかし乗客によって取り押さえられ、その後、機体は安全に着陸した。UAE当局はこの出来事を「テロ行為」と評価した。

アイルランドの政治的立場は？

日曜日の試合（20時45分／DAZN）を前に緊張が高まっている。この試合は安全上の懸念から、セルビアのバチュカ・トポラで行われる。ここ数週間で緊張は強まっていた。ハンガリーで行われた第1戦では、選手たちは通常のフェアプレーのジェスチャーを控えていた。例えばアイルランドの選手たちは、イスラエル国歌の演奏中に頭を下げていた。イスラエル当局はこれらの行為を非難した。イスラエルのギデオン・サール外相はダブリンについて、「歴史の誤った側に立っている」と非難した。

ガザ地区におけるイスラエルの軍事行動が、ハマスによる襲撃への対応として行われていることを受け、アイルランドでは事前にボイコットを求める声が上がっていた。アイルランド共和国は、2023年10月にイスラエルの軍事攻勢が始まって以降、パレスチナ人への支持を特に明確に表明してきた欧州諸国の一つだ。イスラエルの生存権は明確に強調される一方で、ダブリンは2024年にパレスチナ国家を正式に承認している。