イングランド・フットボールリーグ（EFL）は欧州サッカー連盟（UEFA）に対して失望を表明した。リーグ杯（イングリッシュ・リーグ・カップ）の3回戦の日程を、チャンピオンズリーグの試合と重複したために変更せざるを得なかったためだ。

問題の発端は、エバートン対ウォルバーハンプトンの試合が9月9日に設定されていたところ、UEFAが同じ夜にチャンピオンズリーグのリーグフェーズにおけるリバプール対アトレティコ・マドリードの試合を設定したことにある。

警備・警察上の手配の都合により、リバプールとエバートンの2試合を同じ日に両者のホームで開催することはできない。

同リーグは月曜日、公式声明で、エバートン対ウォルバーハンプトンの試合を9月16日に移すことを発表した。この日はリーグ杯のリバプール対トッテナムの対戦が行われる予定だった日である。

これに伴い、リバプール対トッテナムの試合は24時間前倒しされた。

イングランドのリーグは、UEFAの担当者と状況への対応策を協議したものの、UEFAはリバプール対アトレティコの試合の再スケジュールに応じる用意がなかったと明かした。国外から訪れるサポーターの移動に影響が及ぶためだという。

リーグの声明はこう述べている。「近年、当リーグはUEFAのクラブ大会拡大に対応するため、いくつかの変更を行ってきた。これは国内リーグとの十分な協議なしに下された決定である」

さらにこう強調した。「そのため、欧州サッカー連盟が協力しようとしないことは極めて残念である。とりわけ影響を受けた5クラブのサポーターにとってはなおさらだ。私たちはお掛けしたご迷惑について心からお詫び申し上げる」