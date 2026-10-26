「今日、ホテルで私の眠りを妨げたバルサファンに、この勝利を捧げる」と、ポルトガル人指揮官はクラブ公式チャンネルのレアル・マドリーTVに語った。レアル・マドリーの宿敵のファンは、チーム一行がバルセロナで宿泊していたホテルの前に集まっていたという。モウリーニョによれば、彼らは「一日中、歌い続けていた」。

そして63歳の指揮官は、表情一つ変えずにこう付け加えた。「昼寝はできなかったが、彼らのチームには勝った。彼らに大きなハグを」

レアル・マドリーはキリアン・エンバペの2得点（41分、87分）により、265回目のクラシコを2-1（前半1-0）で制した。バルセロナのチーム得点王ラフィーニャが一時同点となるゴールを決めた（61分）。

2-1の勝利に沸くレアル・マドリー、カマヴィンガにバルサの旗が襲いかかった模様

エンバペに加え、今季は主に短時間の出場にとどまっていたエドゥアルド・カマヴィンガも勝利に大きく貢献した。ベルナルド・シウバに代わって80分に投入されたフランス人選手は、果敢に前方へ走り込んでバルセロナのパウ・クバルシを翻弄し、エンバペの決勝点を見事にアシストした。

その後、23歳のカマヴィンガはホームファンの近くでチームメイトから熱狂的な祝福を受けた。動画では、バルセロナの旗がカマヴィンガの頭に危険なほど近づいたことが分かる。当たらずに済んだのは、同じフランス出身のMFオーレリアン・チュアメニが片手でカマヴィンガを守り、続いてアシストした本人を含む歓喜の輪全体をバルサファンから遠ざけたためだった。

この敗戦は、リーグ開幕から9試合で9勝を挙げていたバルサにとって、今季初黒星となった。一方、レアル・マドリーはハンジ・フリック監督率いるチームとの勝ち点差が9に広がるのを阻止。バルセロナとの勝ち点差を3にとどめ、リーグ最多優勝を誇るレアル・マドリーはラ・リーガで3位につけている。2位はアトレティコ・マドリーだ。

ラ・リーガ：第10節終了時点の上位順位