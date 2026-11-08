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マンチェスター・ユナイテッドは、週末にオールド・トラッフォードで行われるアストン・ヴィラとの重要な一戦を前に、プレミアリーグの降格圏に転落した。チェルシーの元DFフランク・ルブーフはクラブに厳しい警告を発し、苦戦するマイケル・キャリック率いるチームには降格を回避する勇気がないと主張した。

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ユナイテッドが降格圏の下位3チームに転落

プレミアリーグの降格圏に転落したユナイテッドは、極めて厳しい状況に置かれている。ノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティに番狂わせの勝利を収めた土曜日の結果により、キャリック率いるチームの下位3チーム入りが確定した。

この深刻な不振には、解説者とファンの双方から厳しい批判が寄せられている。チェルシーの元DFルブーフは、最近のパフォーマンスを踏まえ、オールド・トラッフォードを本拠地とするクラブが現実に降格の可能性に直面していると考えている。

ルブーフ、闘志を欠くユナイテッドの選手たちを酷評

ルブーフは、オールド・トラッフォードには本当に危機感を抱くべき理由があると主張。現在のチームの精神面を厳しく疑問視し、残留争いを勝ち抜くために必要な闘志が欠けていると指摘した。

この危機についてESPNFCに語ったルブーフは、「彼らの試合を見れば、もうしばらく前から危機感を抱くべきだった。危機感を抱く理由はあるし、以前からそういう状況だった」と述べた。

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「マンチェスター・ユナイテッドでプレーするに値しない、十分な実力もない選手たちを放出できない。彼らにはクラブのために戦う気概も、勇気も、誇りもない」

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オールド・トラッフォードで大きな重圧に直面するキャリック

現在の危機は、昨季からの著しい急落を物語っている。キャリックは以前、暫定監督に就任した際にチームの調子を劇的に上向かせ、素晴らしい快進撃の末にチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

しかし、元MFはその好調をまったく維持できていない。45歳の指揮官は2週間前、ホームでのボーンマス戦で3-0の大敗を喫した後、解任が避けられないように見えた。ルブーフは、経営陣にとって監督交代がもはや避けられない現実になっていると感じている。

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「何一つ良くなっていない。改善は見られないし、どうすれば良くなるのかも見えてこない」とルブーフは続けた。「繰り返すが、私はマイケル・キャリックを支持している。だが、彼を解任する以外に選択肢がなくなる時が来る。解決策は見えず、何かが良くなる兆しもない。このままなら、マンチェスター・ユナイテッドが降格することもあり得る。驚くべきことだ」

ユナイテッド、重要なアストン・ヴィラ戦へ

ボーンマス戦での惨敗後も、キャリックはひとまず指揮を執り続けることになった。しかし、今週末にチームが再び痛手となる敗戦を喫すれば、ユナイテッドの首脳陣は直ちに動かざるを得ないかもしれない。マンチェスター・ユナイテッドは今日の午後、本拠地オールド・トラッフォードにアストン・ヴィラを迎え、今季の流れを変えようとしている。敗れれば壊滅的な結果となり、キャリック率いるチームは次の代表ウィーク中も降格圏にとどまることになる。