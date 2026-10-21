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アンソニー・ゴードンは、バルセロナがパリ・サンジェルマンに敗れた重要なチャンピオンズリーグの一戦について、驚くほど率直な見解を示し、前回王者が依然として欧州の最高水準にあることを認めた。バルセロナは気迫あるプレーを見せたものの、ゴードンは、相手にはハンジ・フリック率いるチームが90分間を通して対抗できないほどの持続的な強度があったと指摘した。

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PSGがバルセロナの全勝記録を止める

パリ・サンジェルマン（PSG）がチャンピオンズリーグでバルセロナに4-2で勝利し、同クラブの11連勝を止めた。フリック監督は選手たちに、欧州の強豪に肩を並べる実力を証明するよう求めていた。バルセロナは試合の長い時間帯で、その期待に応えていた。

激しい攻防が続いた一戦では、シャビ・エスパルトとラミン・ヤマルのゴールにより、ホームのバルセロナが食らいついた。しかし、欧州王者として連覇を果たしているPSGが最終的に実力を示した。終盤のヴィティーニャとファビアン・ルイスのゴールで勝ち点を手にし、今季の同大会で勝率100％を維持した。

ゴードンがPSGの実力を振り返る

試合後、ゴードンは率直に一戦を振り返り、アウェーのPSGがホームのバルセロナより長く力を発揮したことを認めた。このFWは、PSGのフィジカル面のコンディションと絶え間ないプレッシャーが最終的に勝敗を分けたと感じている。

ゴードンはTNTスポーツに「最終的に彼らの勝利は妥当だったと思う。彼らの方が良いチームだったと感じる」と語った。

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「彼らの方が質の高いプレーを見せる場面が多かった。フィジカル面でも、僕たちより長くプレッシャーと強度を維持できたと感じる。ここ2年間、彼らは倒すべきチームであり続けている。今夜はその理由をよく示す試合だった」

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フリック率いるバルセロナには、なお課題が残る

敗れはしたものの、この一戦はフリック監督の下で発展途上にあるバルセロナにとって、自分たちの実力を測る貴重な機会となった。選手たちは、ここ数シーズンにわたりPSGが示してきた高い水準に到達したいと考えている。

ゴードンは「僕たちは良いプレーをしたし、競り合いの続く見応えのある試合だった。大きな収穫を得られると思う」と説明した。「でも、まだやるべきことがある。それは良い状況だと思う」

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継続的な成長の必要性を強調し、こう締めくくった。「彼らはここ2年間、最高のチームだった。今も倒すべき相手だ。この試合から学び、必要な努力を重ね、試合を分析して、僕たちもそういうチームを目指さなければならない。相手が倒さなければならないと思うチームになりたい」

クラシコでの雪辱を目指す

Getty Images

バルセロナには、欧州の舞台での敗戦を引きずっている時間はほとんどない。すぐに国内での戦いに目を向ける必要がある。フリック監督率いるチームは日曜日のクラシコで宿敵レアル・マドリードと対戦し、その立て直す力を大きく試される。

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スペイン最大の一戦ですぐに立ち直ることが、バルセロナにとって勢いを取り戻し、チャンピオンズリーグでの敗戦を振り払う鍵となる。



