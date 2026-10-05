「2015年、ユナイテッドはおよそ1億ユーロを提示していた」と、ミュラーはGOALのポッドキャスト『The Late Run』で認めた。これは当時、複数メディアによって報じられていた移籍金額であり、イングランドの強豪クラブがドイツ記録王者に対して、彼の獲得に向けて支払おうとしていた金額だ。「でも、僕には契約があったし、バイエルンはノーと言った」

当時のマンチェスターからの関心については、ミュラーはここ数年、ほかのインタビューでもすでに何度も語ってきた。また、当時25歳だった彼が実際にバイエルンを離れてユナイテッドへ向かうことを考えていたという話も、新しいものではない。その迷いの理由の1つが、指導者のレジェンドであるルイ・ファン・ハールの存在だった。ミュラーはかつてこの指揮官の下でFCBでブレイクを果たしており、当時そのファン・ハールはオールド・トラッフォードで指揮を執っていた。

「本当に移籍するかもしれない、という考えはあった」と、ミュラーは今回説明した。「オファーはとても良いものだったし、再び自分のメンターと一緒に仕事をするチャンスでもあった。それに当時の僕は20代半ばで、プレミアリーグでプレーする準備ができていると感じていた」と、現在はMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスでプレーする攻撃的選手は語った。

なぜトーマス・ミュラーはFCバイエルンの拒否を受け入れられたのか？

移籍を考え始めていたにもかかわらず、そしてバイエルンに拒否されたにもかかわらず、なぜまったく失望しなかったのか。「バイエルンがノーと言ったことについても、僕は満足していた。だって、1億ユーロを断ってくれたのは大きな賛辞だったし、それによって『君が我々の男だ』というメッセージをもらったからね」と、ミュラーは話した。

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そもそも、彼はゼーベナー・シュトラーセで「とても居心地が良かった」と、2014年ワールドカップ王者は強調した。「バイエルンには、望むものがすべてある。毎年チャンピオンズリーグを争い、素晴らしい街があり、ドイツでナンバーワンで、ドイツ代表選手として常に脚光を浴びている。僕はずっと、そのプレッシャーを感じることを楽しんできた」。さらに、地域出身のクラブ生え抜きとして「ファンに対しては、ほかの選手よりも少し多くの責任を常に感じていた」と、ミュラーは続けた。

トーマス・ミュラーがもう一度FCバイエルン退団を考えたのはいつだったのか？

数年後、2018-19シーズンに当時のバイエルン指揮官ニコ・コバチの下で一時は二番手にまで序列を落としていた際、移籍の可能性が 再び頭をよぎっていたことも、ミュラーは2024年にkicker 、2025年にSPIEGELで明かしている。「クラブ首脳陣と話をしたが、控えという役割には、自分は意欲が強すぎると感じていた」と、この元代表選手は語った。ただ、そうした考えが浮かんでいた時期に、コバチからハンジ・フリックへの監督交代が実現したため、この話は「具体的なものには一度もならなかった」という。

そうしてミュラーは2025年までバイエルンに残留。公式戦通算756試合（250得点）に出場し、ドイツ王者13回に加え、チャンピオンズリーグも2度制した（2013年、2020年）。その後、昨年にバンクーバーへ移籍。37歳となった今も、ホワイトキャップスがMLS屈指のチームの1つとなっていることに大きく貢献している。 ミュラーは9月末、契約をさらに半年延長しており、少なくとも2027年夏まではバンクーバーでプレーすることになる。ここまで、バイエルンのレジェンドはカナダのクラブで45試合に出場し、19ゴール11アシストを記録している。