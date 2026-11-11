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元イングランド代表のクリス・ワドルは、ボルシア・ドルトムントのジョーブ・ベリンガムがイングランド代表に招集されたことを理解できないという。

「疑問が山ほどある」と65歳のワドルはiGaming.comで語った。「プレミアリーグで好プレーを見せ、話題になっているほかの選手たちは、なぜ招集されないのか。やはり奇妙だ」との見方を示した。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は21歳のジョーブ・ベリンガムを初招集。これにより、ジョーブはレアル・マドリーでプレーする兄ジュードと代表チームで顔を合わせることになった。ジュードも以前はドルトムントでプレーしており、トゥヘルも2015年から2017年まで同クラブを指揮していた。ワドルは「ドルトムントが彼を売り込んだんだ」と、クラブによるアピールが実を結んだと考えている。

ワドルはトゥヘルについて「古巣ドルトムントへの恩返しという可能性もある。誰にも分からない」と推測した。招集には納得できないようで、「今季、ドルトムントの試合を1、2回見た。彼はそこでまずまずのプレーをしていたが、チームをけん引していたわけでもない」と語った。ドルトムントの中盤中央では、ベリンガムにはヨーイ・フェールマン、マルセル・ザビッツァー、フェリックス・ヌメチャ、コンスタンティノス・カレツァスといった強力なライバルがいる。

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「これからイングランド代表でいい仕事をするなら、もちろん喜ばしい。ただ、私も多くの人と同じように、この招集は予想していなかった。奇妙な招集だ」とワドルは認めた。そして、弟ベリンガムが出場するとしても、それはイングランドが控えるネーションズリーグの2試合のうち、いずれかになるとみている。「出番があるなら、おそらく初戦のクロアチア戦だろう。スペイン戦ではトゥヘルはベストメンバーを起用しなければならない」と話した。