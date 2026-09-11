ヘンリーがそう語ったのは、とりわけアーセナルのチャンピオンズリーグ次戦を見据えてのことだった。初戦でナポリ相手に苦しみながらも1-0の勝利を収めたガナーズは、現チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンと対戦する。

かつての名ストライカーは、とりわけフランス王者の極めて高いプレー強度に感銘を受けており、このチームを倒すのは難しいと見ている。ヘンリーは『The Athletic』の取材に対し、「PSGがどうプレスをかけているか見ただろう？ あれは手が付けられない」と語った。

「だが、ルイス・エンリケはこのチームを軌道に乗せるのに5〜6か月は要した。人々は、選手たちが監督の仕事を受け入れなければならないということを忘れている。それはもっと語られるべき、とてつもなく大きなことなんだ」とヘンリー。選手たちが抵抗なく指示を実行する準備ができていれば、そこに相応のクオリティーがある限り、極めて多くのことが可能になるという。

PSGは長年にわたってリオネル・メッシ、ネイマール、キリアン・エンバペを失った

この発展は、とりわけここ数年の陣容の大きな変化を踏まえると注目に値するものだった。過去の移籍市場でリオネル・メッシ、ネイマール、キリアン・エンバペといったスーパースターたちと別れたことで、多くの専門家はパリ勢の競技面での急落を予想していた。だが実際には、クラブは若い選手を軸とした結束力のある集団を形作り、そのひたむきさで際立っている。

「今になってPSGは良いチームだと言うのは簡単だ」とヘンリーは続けた。「あの選手たちが2年前に去った時、誰もが『なんてことだ、どうやって立て直すんだ？』と思っていた。その後、彼らはブラッドリー・バルコラを獲得し、続いてデジレ・ドゥエも加えた。その時点では、彼らがここまでやるとは思われていなかった。だが、エンリケが自分たちの望むプレーの仕方を非常に明確に示したことで、やってのけたんだ」

ヘンリーはこの文脈でウスマン・デンベレにも言及した。「彼はこう言っていた。『パリ・サンジェルマンで走らなければ、外される。それだけのことだ』と」

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ティエリ・アンリが警鐘を鳴らす例としてリバプールを挙げる

トップレベルのサッカーの予測不能さを示すため、元プロのヘンリーは2025-2026シーズンの動向にも言及した。リバプールを例に挙げ、いかに早く一見確かなものが揺らぎ得るかを示した。

「誰もが『リバプールは勝ち方を知っている。再びタイトルを獲れないなんて想像できない』と言っていた」とヘンリーは振り返った。しかし、その構図はほどなくしてさまざまな理由から崩れたという。

アーネ・スロットの下でレッズが優勝を果たした後、多くの新戦力加入とともにパフォーマンス低下が起きた。このためフランス人のヘンリーは、タイトル候補を評価する際には忍耐が必要だと訴えた。「だから、人々に『挑戦者はどこだ、優勝候補はどこだ？ この選手があそこへ移籍したら、渡り合えると思うか？』と聞かれた時、私はこう答えるんだ。『ねえ、様子を見なければならない』と」