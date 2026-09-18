バルセロナのブラジル代表主将ラフィーニャが、フリアン・アルバレスに対するアトレティコ・マドリードの姿勢を痛烈に批判し、アルゼンチン代表FWをめぐるクラブの判断が理解できないと表明した。同選手はこのところ退団を望んでいると伝えられている。

ラフィーニャはラジオ局「RAC1」に対し、「アトレティコがやったことは理解できない。もし選手がどこかで居心地が悪いと感じているなら、これは自分自身のことを言っているのだが、物事がうまく運ぶのは難しい」と語り、さらに「彼は退団の意思を明確にしていた」と付け加えた。

ラフィーニャのこの発言は、今季の力強いスタートを背景にしたものだ。彼はリーガ・エスパニョーラで9得点、UEFAチャンピオンズリーグで2得点を記録している。この活躍について彼は驚いていないと述べ、これまでの取り組みを経て良いスタートを予想していたからだと明かした。

ブラジル代表のスターは、純粋なFWとしてプレーすることは自分にとって新しい経験だったと明かし、これまで9番のポジションでこれほど定期的に出場したことはなかったと説明した。しかし、ハンジ・フリック監督の要求にすぐに順応したとし、チームのためになるならどのポジションでもプレーする準備があると強調した。

ラフィーニャはまた、シーズン序盤にリオネル・メッシの数字を上回った自身の成績についても言及し、それを「クレイジー」と表現したが、メッシは依然として「歴史上最高の選手」であるとし、自身は現在「キャリアの絶頂期」を生きていると述べた。

さらにラフィーニャは、バルセロナ内での自身の状況を変えるうえでハンジ・フリックが果たした役割を称賛し、このドイツ人監督が昨季以来の自身の変化とレベルの向上に大きく貢献したと指摘した。

バロンドールについて語る中で、ラフィーニャはチームメートのラミン・ヤマルへの支持を明確に示し、バルセロナとスペイン代表での彼の数字、タイトル、そしてレベルが、自身の見解では彼を受賞にもっともふさわしい存在にしていると強調した。

そして彼は「もし賞が公正なものなら、ラミンに行くべきだ」と語り、「ムバッペ？ バロンドールはラミンのものだ」と付け加えた。

バルセロナの主将は、チームには今季タイトル争いをするだけの力が備わっていると考えており、現在のレベルを維持し続ければ、UEFAチャンピオンズリーグとリーガ・エスパニョーラのタイトルを獲得することがクラブで達成できる「最高のこと」になると強調した。