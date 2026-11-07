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ジェルダン・シャチリが、かつてFCバイエルン・ミュンヘンにリヴァプールFCへの移籍を認められなかったこと、そして最終的に当時ユルゲン・クロップ監督が率いていたチームに加入した経緯を明かした。

古巣ストーク・シティのポッドキャスト「Potters' Pod」で、スイス人のシャチリは、本当はポッターズを離れたくなかったと告白。プレミアリーグから2部のチャンピオンシップへ降格した後、チームを去るのは信じられないほどつらかったという。

「残留できていたら、喜んで残っていたよ。3年が経って、ここを我が家のように感じていたから」と、現在35歳のシャチリは語った。2部降格には「とてもがっかりした」といい、「打ちのめされた」と強調した。「ベストを尽くし、すべてを出し切った。でも最後には何かがうまくいかず、僕たちは降格した」

シャチリは8得点7アシストを記録し、低調だったストークのシーズンで数少ない光明の一人だった。その後、リヴァプールFCが降格に伴う約1500万ユーロの契約解除条項を行使した。「ユルゲン・クロップから電話があった。結局、正しい決断だったと思う。その後、リヴァプールですべてを勝ち取り、成功に満ちた時間を過ごせたから」とシャチリは語った。

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シャチリはリヴァプールで、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、クラブW杯、UEFAスーパーカップなどを制した。この成功の物語は、もっと早く始まっていた可能性もある。リヴァプールは2014年にも、FCバイエルン・ミュンヘンからシャチリを獲得しようと本人に接触していたという。しかし、ドイツ最多優勝クラブはその打診に耳を貸さなかった。

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「彼らから連絡があり、もちろん移籍したかった。でもFCバイエルンがノーと言った」とシャチリは語った。わずか半年後、出場機会の不足を理由にインテル・ミラノと契約。移籍金は1500万ユーロだった。その翌夏には1700万ユーロでストーク・シティに移籍した。年齢を重ねた現在も、シャチリは現役を引退していない。2024年夏には育成時代を過ごしたFCバーゼルに復帰し、今季終了までの契約を結んでいる。

一方、リヴァプールでは63試合に出場し、8得点9アシストを記録した。キャリアのハイライトは、2018-19シーズンのFCバルセロナとの準決勝で4-0の勝利を収めたことだ。カタルーニャのクラブは第1戦に3-0で勝利していたが、シャチリは第2戦で1得点をアシストした。「人生で最高の日の一つでもあったと思う」と振り返った。

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アンフィールドでの3年間を経て、シャチリはフランスへ渡り、オリンピック・リヨンに移籍。その後、ロベルト・レヴァンドフスキが現在所属するシカゴ・ファイアーでMLSの2年余りを過ごし、バーゼルに復帰した。