9月2日に行われたブラジル杯準々決勝第2戦のパルメイラス戦（0-0）で負った太ももの負傷により、ネイマールは現在戦列を離れている。34歳のネイマールは、その後すぐに活動の軸足をクラブ経営側へと移した。

ただし、新戦力の獲得にはFIFAから科されていた移籍禁止処分の解除が前提条件だった。この処分は、2023年7月のジャン・ルーカス移籍をめぐるサントスとモナコの法的紛争に起因するものだった。ジャン・ルーカスは現在バイーアに所属している。

公国のクラブは200万ユーロを要求した。スポーツ仲裁裁判所（CAS）がサントスの上訴を退けた後、FIFAは2025年7月1日に3回の移籍期間にわたる処分を科した。

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ネイマールの会社がサントスFCの債務を清算

こうした状況の中、報道によるとネイマール家のスポーツマーケティング会社NRスポーツが介入したようだ。同社は13位につけるクラブの債務を清算し、その見返りとしてユニフォーム上の広告枠を確保した。それ以降、白と黒のユニフォームには、NRスポーツが取得したブランド「Pele」が掲出されている。

処分解除後、ネイマールは気心の知れた仲間たちをサントスへ引き寄せた。補強の一人が元グレミオの逸材アルトゥールだ。30歳の守備的MFは、ヨーロッパではバルセロナ（2018-2020）でもユヴェントス（2020年以降）でもブレイクを果たせなかった。アルトゥールは2026年12月までの短期契約にサインした。

さらに、エヴェルトン・セボリーニャもクラブに加わった。30歳のウインガー（ブラジル代表25試合出場）は、2022年にベンフィカから移籍した後のフラメンゴで、ここ最近は期待に応えられていなかった。「ロシアで契約する寸前だったが、ネイマールと一緒にプレーするという考えはあまりにも魅力的だった。彼と話して、自分は行かなければならないと分かった」とこの選手は語った。

フィリペ・コウチーニョもネイマールのためにサントスへ移籍

フィリペ・コウチーニョもまた、加入の決断を後押しされた一人だった。2月にヴァスコ・ダ・ガマとの契約を解消した後、34歳の元リヴァプールおよびバイエルンの攻撃的選手は現役引退を目前にしていた。2009年のU-17ワールドカップ、そして2022年のワールドカップですでに共演していたネイマールと再びプレーできるという見通しが、この加入の決め手となった。

チームはピッチ上では、コパ・スダメリカーナでアトレチコ・ミネイロとの第1戦に2-0で勝利しており、準決勝進出を狙っている。『UOL』のブルーノ・リマはこの流れを次のように分析している。「これらの新戦力はまだ全盛期のパフォーマンスからは程遠いが、チームに付加価値をもたらすだろう。今のところファンは財政的な影響を考えていない。いずれ請求は支払わなければならないからだ。それでもファンは再び野心を取り戻した。熱狂の渦中にあり、CEOへと変貌したこのネイマールを愛しているんだ！」