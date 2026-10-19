ミカエル・オリーズは土曜日、ブンデスリーガでバイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒに6-1で勝利した試合で再び絶好調ぶりを見せ、チャンピオンズリーグのバイキング・スタバンゲル戦で犯した「とんでもなく愚かな」ミスに、これ以上ない形で応えた。その試合では挑発に乗って退場処分を受け、数的不利となったバイエルンはノルウェーでの一戦を3-3で終え、勝利を逃していた。

「確かに、彼はスタバンゲルでミスを犯した。でも、土曜日にスタジアムで見ただろう？ 前半に3、4回、激しく当たられたが、彼は手を振って不満を示すことすらなかった。教訓を生かしたと言えるだろう」。ドイツ代表の歴代最多出場記録を持つローター・マテウスは、スポンサーのInterwettenのイベントでそう評価した。

マテウスは続けて、オリーズだけでなく、彼を止めるためにファウルや挑発に頼る相手選手たちさえ擁護した。「ディエゴ・マラドーナだって、フェアな手段では止められなかった」と語るマテウスは、現役時代、ピッチ上でマラドーナを何度かうまく抑えた数少ない選手の一人だった。

ミカエル・オリーズのバイエルン・ミュンヘンでの現在の年俸は？

マテウスとマラドーナは一時期、ともにセリエA最高の選手と見なされ、ピッチ上のライバル関係は友情へと変わった。そのマテウスが今、バイエルンのオリーズをサッカー史上屈指の選手と比較している。

それもあってマテウスは、バイエルンに対し、できれば「すぐに」大幅に改善した条件でオリーズとの契約を延長するよう勧めている。オリーズの現在の年俸は約1350万ユーロとされ、バイエルンでは比較的平均的な額にとどまる。

これはもちろん、バイエルンの選手層に極めて高額な人件費がかかっているためだが、オリーズが2024年に移籍金5300万ユーロでクリスタル・パレスから加入した当時は、まだ有望な若手という位置づけだったことも関係している。今や世界屈指の選手に成長し、マテウスは今年のバロンドール受賞にも可能性があると見ている。

バイエルンはミカエル・オリーズとの契約延長に必要な資金をどう捻出するのか

マテウスによれば、オリーズの市場価値はここ数年で「3.5倍か4倍」に上がったという。したがって、「年俸を市場価値に合わせるなら、今は4500万、4600万、4700万ユーロを受け取るべきだ！」と主張した。そのうえで笑みを浮かべ、「ウリ・ヘーネスはきっと、私が数字に疎いと言うだろう。もちろん、バイエルンが4500万ユーロを払う必要はない。でも私なら、すぐに契約を2、3年延長し、数百万ユーロを上乗せする」と認めた。

計算を始めたマテウスは、選手人件費の削減を求められているスポーツ担当役員マックス・エーベルらバイエルン首脳陣が、傑出した選手の昇給をどう賄えるかについても続けた。「マヌエル・ノイアーはおそらく来年いなくなる。そうなればバイエルンは年俸2000万ユーロを節約できる。その半分をオリーズに渡しても、なお1000万ユーロ節約できる」とマテウスは語った。

オリーズとバイエルンの契約交渉は現在どうなっているのか

オリーズと近く契約を延長することには、もう一つ利点があるという。「仮にその契約を最後まで全うしなかったとしても、バイエルンは少なくとも高額の移籍金を得られる。契約期間が長く残っているほど、より多くの移籍金を得られるからだ。だから契約を延長し、1000万ユーロを上乗せする。バイエルンにとって悪くない取引だし、オリーズも満足する」とマテウスは語った。もちろん、バイエルン首脳陣もすでに自分たちで同じ考えに至っていることを、彼はよく分かっている。

実際、バイエルンはワールドカップ前にオリーズとの契約を延長したいと考えていた。最近になって再び働きかけを強め、ボーナスを加えて年俸約2500万ユーロを支払う用意があるとされる。しかし、フランス人選手は今のところ契約交渉に入る理由を見いだしていない。現在の契約は2029年まで残っており、レアル・マドリーとパリ・サンジェルマンが関心を寄せている。