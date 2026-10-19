バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーズは、土曜日に行われたブンデスリーガのRBライプツィヒ戦で6-1の勝利を収めた際、再び絶好調の姿を見せた。チャンピオンズリーグのヴィキング・スタヴァンゲル戦で犯した「とんでもなく愚かな」ミスに対し、これ以上ない形で応えたのだ。この試合では挑発に乗って退場処分を受け、その後、数的不利となったバイエルンはノルウェーで勝利を逃していた。





「確かに、彼はスタヴァンゲルでミスを犯した。でも土曜日、スタジアムで見ただろう？ 前半に3、4回激しく当たられても、彼は不満を示すそぶりすら見せなかった。教訓を生かしたと言えるだろうね」。ドイツ代表歴代最多出場記録を持つローター・マテウスは、スポンサーであるインターウェッテンのイベントでそう評した。

続いてマテウスはオリーズだけでなく、ファウルや挑発に頼るしかない相手選手たちさえ擁護した。「ディエゴ・マラドーナだって、フェアな手段では止められなかった」。現役時代、ピッチ上でマラドーナを何度かかなりうまく抑えた数少ない選手の一人だったマテウスは、そう語った。

マイケル・オリーズのバイエルン・ミュンヘンでの現在の年俸は？

マテウスとマラドーナは、一時期セリエA最高の選手と目され、競技上のライバル関係は友情へと変わった。そのマテウスが今、バイエルンのオリーズをサッカー史上最高の選手の一人と比較している。

それもあってマテウスは、バイエルンに対し、オリーズとの契約を条件を大幅に改善したうえで、できれば「すぐに」延長するよう勧めている。オリーズの年俸は約1350万ユーロとされ、現在のバイエルンでは比較的平均的な額にとどまる。





これはもちろん、バイエルンの選手層に極めて高額な費用がかかっているためだが、オリーズが2024年に移籍金5300万ユーロでクリスタル・パレスから加入した当時、まだ有望な若手と見なされていたことも理由だ。今や世界級の選手へと成長し、マテウスは今年のバロンドール受賞にも可能性があると見ている。

バイエルンはオリーズとの契約延長の費用をどう賄うべきか

マテウスによれば、オリーズの市場価値はこの数年で「3.5倍か4倍」に上がった。したがって、「年俸を市場価値に合わせるなら、今は4500万、4600万、4700万ユーロを受け取らなければならない！」という。そう述べたうえで、笑みを浮かべながらこう認めた。「ウリ・ヘーネスはきっと、私が数字を分かっていないと言うだろう。もちろん、バイエルンが4500万ユーロを払う必要はない。でも私なら、すぐに契約を2、3年延長して、年俸を数百万ユーロ上乗せするね」

さらにマテウスは、本来は選手人件費の削減を求められているスポーツ担当取締役マックス・エーベルらバイエルンの首脳陣が、その昇給分をどう賄えるかも計算してみせた。「マヌエル・ノイアーは来年にはおそらく退団する。そうなればバイエルンは年俸2000万ユーロを節約できる。その半分をオリーズに渡しても、なお1000万ユーロを節約できる」とマテウスは語った。

オリーズとバイエルンの契約交渉は現在どの段階にあるのか

オリーズと早期に契約を延長することには、もう一つ利点がある。「たとえその後、彼が契約を満了しなくても、バイエルンは少なくとも高額の移籍金を得られる。契約期間が長いほど、得られる移籍金も多くなるからだ。だから契約を延長し、1000万ユーロを上乗せする。バイエルンにとって悪くない取引だし、オリーズも満足する」とマテウスは語った。もちろん、バイエルンの首脳陣もすでに自分たちでその考えに至っていることは承知している。

実際、バイエルンはワールドカップ前にウリセスとの契約を延長したいと考えていた。最近は再びその取り組みを強め、ボーナスを加えて年俸約2500万ユーロを支払う用意があるとされる。しかし、フランス人のオリーズは今のところ、契約交渉に入る理由を見いだしていない。現在の契約は2029年まで残っており、レアル・マドリーとパリ・サンジェルマンが関心を寄せている。



