「彼は19歳当時のロナウドやメッシよりも先を行っている」

スティーヴン・ジェラードが『Overlap Daily』でラミン・ヤマルを絶賛した。リヴァプールの元スター選手は、FCバルセロナのウイングをリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドよりも上に評価している。

「彼は19歳の頃のロナウドよりも先を行っている。私は若い選手だった頃にメッシと対戦したが、彼は当時のメッシよりも先を行っているだろう」。ジェラードはヤマルをそう称賛した。

ジェラードは、ヤマルがいずれロナウドやメッシのレベルに到達できると確信している。ただし、そのためには両者のような向上心と安定感を示す必要があると、リヴァプールのレジェンドは釘を刺した。

解説者を務めるジェラードは先週、TNT Sportsでもヤマルを称賛していた。バルセロナ対アストン・ヴィラ戦を前に、「私たちが話しているのは、超大物スターのことだ。彼は驚異的な選手だ。現在記録しているゴールとアシストの数字は信じられないほどで、恐ろしいくらいだ。今夜スタジアムで、彼のプレーを間近で見られるのは間違いなく楽しみだ」と語っていた。

元司令塔のジェラードはさらに、ヤマルにバルセロナにとどまるよう勧めた。「バルセロナは毎シーズン、ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルを争っている。毎週10万人の観客の前でプレーし、代表チームでも先発している。いったいなぜ退団する必要があるんだ？」

ヤマルはこの夏、19歳の誕生日を迎えた。その1週間後、スペイン代表として世界王者に輝いた。2年前には欧州王者にもなっている。

ヤマルはバルセロナで、すでにスペインリーグ優勝を3度経験している。さらに国内カップ戦で1度、スペイン・スーパーカップで2度の優勝を果たした。