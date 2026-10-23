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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、かつて自身を指導したエヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督を「プレミアリーグの王」と評し、絶賛した。スペイン人指揮官は、2005年に自身を初めてイングランドサッカー界に招いたモイーズが、キャリアにどのような影響を与えたかを振り返った。

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アルテタ監督、古巣との感慨深い一戦へ

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、エミレーツ・スタジアムでエヴァートンを迎え、特別な思いで一戦に臨む。指導者に転身し、やがてノースロンドンで指揮を執る前、アルテタ監督はグディソン・パークで思い出深い6年間を過ごし、マージーサイドのクラブで209試合に出場して35ゴールを挙げた。

アーセナルはチャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦で粘り強く追いつき、2-2で引き分けた。公式戦5試合無敗で今回の一戦を迎える。

一方、国内で厳しい結果が続くエヴァートンは、経験豊富なデイヴィッド・モイーズ監督の下、打開策を求めてノースロンドンを訪れる。

アルテタ監督、長く指揮を執り続けるモイーズ監督を称賛

試合前にメディアの取材に応じたアルテタ監督は、2005年2月にレアル・ソシエダから自身をエヴァートンに獲得したモイーズ監督への深い感謝を語った。「100％そうだ。王様なのか何なのかは分からないが、間違いなく、私たち全員が尊敬する存在だと思う」と述べた。

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「長く指揮を執り続けていることだけではない。サッカー界やプレミアリーグにとって彼が象徴するもの、そしてその歩みもそうだ」

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スペイン人指揮官は「特に私にとっては、監督としての顔だけでなく、その人柄も知っている。それが最も大切なことだ……。そして彼は素晴らしい監督だ」と付け加えた。

スペイン人指揮官、グディソン・パークでの特別な夜を回想

アルテタ監督はモイーズ監督の下でプレーした日々を懐かしみ、エヴァートンのサポーターと築いた特別な絆について語った。ロイヤルブルーをまとって臨んだ欧州での試合を振り返り、「あの夜を覚えている。グディソンでのああした夜に、私たちがつくり出した雰囲気を」と回想した。

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「あのファンは私にとって素晴らしい存在だった。いつも家族の一員だと感じていたし、とても温かく迎えてくれた」

さらに「あれは欧州での戦いを何年も重ねた後のことだった。ファンもああした夜を待ち望んでいたのだと思う」と振り返った。

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アーセナル、エヴァートンとの戦術的な戦いに備える

エヴァートンは最近、国内で苦戦しているものの、アルテタ監督はモイーズ監督が統率するチームを相手に油断しないよう選手たちに警告した。

「脅威はたくさんある。デイヴィッドのことも、彼がチームをどう組み立てるかもよく知っている。組織としても個々の選手としても質が高い」とアルテタ監督は指摘した。

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アーセナルはエミレーツ・スタジアムでの一戦で、エヴァートン戦における優位をさらに広げようとしている。