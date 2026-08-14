「彼は、私が公の場で彼と対峙するつもりだと理解しなければならない」：バルセロナのフレンキー・デ・ヨングがインタビューで記者にかみつく

「もうこれを黙って受け入れるつもりはない。事実に反することを広めるなら、私は公の場で彼を追及するということを、彼は理解しなければならない」と、デ・ヨングはクラブメディアのインタビューで語った。

その「彼」とは、ジャーナリストで著名なユーチューバーでもあるジェラール・ロメロのことだ。デ・ヨングは彼がいくつもの誤った主張をしていると आरोपしている。

「始まりは、昨季のチャンピオンズリーグでのアトレティコ戦で、私が出場を拒否したと彼が言ったことだった」とデ・ヨングは話した。「それは間違っている。完全に間違っているし、まったくの事実無根だ。どうしてそんなことを主張するのか理解できない」

ロメロの報道だけを読んだ人たちが自分に怒りを覚えることについては理解を示しつつ、だからこそ今、自ら公の場に出なければならないし、自身のイメージを守るためでもあるとした。

主張：ハンジ・フリックとの関係は悪い？

だが、それだけではなかった。「その後、彼は私と監督の関係がとても悪いとも言ったが、それもまったくの誤りだ」とデ・ヨングは続けた。ハンジ・フリック監督との関係は、悪いどころかその逆だと説明した。「私は彼とよく話している。この件については彼に聞いてもらっていい。完全に間違っている」

デ・ヨングは、クラブ内での立場が悪いという報道にも反論した。「それから、私が処分を受けるとも言われた。それもまたジェラール・ロメロだった。彼がこれまでにも何度も嘘をついてきたと私は思っているので、その点に触れておきたい」

デ・ヨングは、このインタビューで不満や怒りを吐き出し、回復と来るシーズンに完全に集中したいと語った。29歳のMFは、オランダ代表としてワールドカップで負った膝の負傷に悩まされている。





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もしバルサがロドリを獲得したら何が起こる？

このケガは「ものすごくいら立たしい」が、バルサのメディカルチームとともに明確なプランに沿って取り組んでおり、できるだけ早くピッチに戻るためにすべてを尽くしているという。復帰時期について、デ・ヨングは明言しなかった。

この技巧派MFは、2019年夏に8000万ユーロ超でアヤックスから加入して以来、カタルーニャのクラブで8シーズン目を迎える。デ・ヨングはバルサでスペイン王者に3度、コパ・デル・レイ優勝を2度経験している。チャンピオンズリーグ制覇を狙うことが明確な目標だ。

最近では、デ・ヨングはもはや居場所がないためバルセロナ退団に向かっているとの報道もあった。もし世界王者ロドリが実際にフリック率いるチームへ加入することになれば、なおさらだという。ただ、インタビューの内容と掲載のされ方を見る限り、デ・ヨングのバルサでの時間が終わりを迎えようとしているとは考えにくい。ここまで過去2年のスペイン王者であるクラブで公式戦297試合に出場。前季は度重なる負傷離脱の影響で、リーグ戦では可能な38試合のうち25試合出場にとどまった。