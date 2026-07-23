ナンド・アロンソは驚いた。エディン・テルジッチがそんな反応を示すとは予想していなかったのだ。アロンソ率いる3部リーグのCDデリオは、テルジッチが新監督を務めるアスレティック・クラブと親善試合を行った。ボルシア・ドルトムントを率いていたテルジッチにとって、2年以上のブランクを経てバスクのベンチに帰還するのは初めてだった。

「ベンチへ歩いていると誰かが私の名前を呼び、振り返ると彼がいた」とアロンソは試合後に語った。 彼は「デリオでの新プロジェクトが成功するよう祈っている」と語り、私の名前を調べ、新プロジェクトを気にかけてくれたことに深い思いやりを感じた。彼は気配り上手で親しみやすく、その人間性は称賛に値する。

この試合はビルバオの3－0勝利で終わったが、テルジッチの配慮はそれだけではなかった。デリオは負傷で10人となり交代もできない状況に。テルジッチはアイトール・パレデスを下げ、人数をそろえた。

この一幕は、テルジッチ監督の就任初期を象徴する。43歳の彼は温かい人柄で好印象を与えている。熱狂的なBVBサポーターでもあるテルジッチ監督は、街全体にとって重要なクラブのファンであることの重みを理解している。

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エディン・テルジッチ：統計上、史上最高の監督の一人

1898年創設のこのクラブは、現代サッカー界でも類を見ない独自の哲学を持つ。ビルバオは110年以上、バスク出身または同地で育成された選手だけを起用してきた。 地域への強いアイデンティティと独自のユースアカデミー「レサマ」が、レアル・マドリードやバルセロナと並び、1部から一度も降格していない唯一のクラブを支えている。

5月初め、テルジッチの就任が発表されると、ファンは大きな熱狂を示し、今もまだ信じられないでいる。 契約が残っていたにもかかわらず、テルジッチは2024年6月にドルトムントを去った。最後の試合はレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝（0-2）だった。彼は2021年のDFBポカールでドルトムントにタイトルをもたらした最後の監督でもある。

その後、国内外のクラブからオファーが殺到。フランクフルト、ヴォルフスブルク、モナコ、トッテナム、チェルシーなどがテルジッチに声をかけた。ドイツでは見過ごされがちだが、メンデン生まれの彼は実績でドイツ史上最高の監督の一人だ。

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ビルバオでのエディン・テルジッチ：バスク語で初のコメント

トップコーチとして128試合（75勝24分29敗）を指揮し、平均勝ち点は1.95ポイント。公式戦75～300試合を率いたドイツ人監督では、バイエルンとドルトムントを除けば最高だ。

7月7日、満員の記者会見場で公式に紹介されたテルジッチ監督は、こう第一声を放った。その後、自身の名前と背番号52が入ったユニフォームを贈られた。52は、彼がビルバオ史上52人目の監督であることを意味する。 バスク語の訳は「こんにちは、アトレティコ・ビルバオの皆さん、ありがとうございます。ここに来られてとても嬉しいです」だった。

2030年までの任期延長が決定したジョン・ウリアルテ会長は、会見で「クラブにとって非常に重要な日」と語った。テルジッチは、3期500試合以上を率いたエルネスト・バルベルデの後任としてウリアルテが望んだ候補だった。 「彼は卓越したサッカーの才能とダイナミズムを持ち、何よりもこの特別な挑戦に初日から熱意を示した」とウリアルテ会長は語った。

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ビルバオは前シーズン、低迷していた。

この移籍をまとめたのは、隣に座っていたプロサッカー部門GMミケル・ゴンサレス（38）だ。彼は元ドルトムントのテルジッチと以前から連絡を取っていた。昨年10月、チャンピオンズリーグでビルバオがBVBに1－4で敗れた際、テルジッチはウリアルテ会長と初対談している。 ゴンサレスは、テルジッチが「ビッグクラブではなくビルバオを選んだ」と感謝を表明。ボスニア系ドイツ人監督の哲学がクラブに適合し、「人々は彼と強い絆を感じるだろう」と強調した。

テルジッチ監督の就任が新たな出発の機運を呼び込んでいる。前シーズンは12位と低迷し、降格圏とは3ポイント差、カンファレンスリーグ圏とも6ポイント差だった。

リーグ屈指の「失点マシン」で攻撃も低調。失点数は4クラブのみ上回り、得点数は4クラブのみ下回った。コパ・デル・レイ準決勝でも地元ライバルのサン・セバスティアンに敗れ、悔しさを募らせた。2024年のカップ優勝と2年間の欧州大会参戦を経て、来季は連戦が続く「イングランド・ウィーク」が消える。

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エディン・テルジッチは「ルイス・エンリケの最新の“処刑人”」とも呼ばれている。

しかし、ウナイ・シモン、アイメリック・ラポルテ、ニコ・ウィリアムズという直近の世界王者3人を迎え入れるテルジッチにとっては、むしろ好都合となるかもしれない。 赤と白のサポーターは抜本的な刷新を望んでおり、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』がテルジッチを「ルイス・エンリケの最年少処刑人」と呼んだように、彼に大きな信頼を寄せている。その理由は、彼がチャンピオンズリーグのノックアウトステージでパリ・サンジェルマンを破った最後の監督だからだ。

自身の構想を実現するため、テルジッチは長年のアシスタントであるセバスティアン・ゲッパートに加え、2人のスタッフを招聘した。1人は35歳のブルガリア人ピーター・ガイダロフで、5年間FCバイエルンのU-19を率いていた。もう1人はクラブのレジェンド、オスカル・デ・マルコスだ。 公式戦573試合に出場したクラブ史上2位の出場数を誇る37歳だ。「彼の名前が挙がらない会話など3文も続かなかった。オスカルがこのクラブにとってどれほど重要かを知った時、『彼と一緒に仕事をしなければならない』と決心した」とテルジッチは語った。

2年間の休養中には家族との旅行だけでなく、データ分析に役立つAIなど多分野の専門家とも交流し、研鑽を積んだ。

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さらにユップ・ハインケスやハンシ・フリックとも意見を交わした。

さらに、ビルバオで2度監督を務め「ドン・ユップ」として今も崇拝される唯一のドイツ人監督、ユップ・ハインケスとも連絡を取った。 テルジッチはバルセロナでハンス・フリックとも会談。「ブンデスリーガからラ・リーガへ移って何が変わったのかを知りたかった」と語った。

フリックとは近いうちに再会する予定だ。テルジッチは8日間でリーグ戦3試合という過密日程でスタートし、第2節にはバルサとのアウェー戦が控える。開幕戦はサン・マメスでセビージャと対戦。この時期はビルバオ最大の都市祭「アステ・ナグシア」が開催中であり、デビュー戦で勝利すればお祭りはさらに盛り上がるだろう。