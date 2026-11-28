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フェイエノールトの前指揮官アルネ・スロットが、アヤックスとのデ・クラシケルを前にアニス・ハジ・ムーサの成長を称賛した。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は公式戦7試合未勝利からの脱却を目指す。ハジ・ムーサは復帰し、フェイエノールトでの公式戦通算100試合目に出場する可能性がある。ホームのフェイエノールトは、デ・カイプでアヤックスとの勝ち点3差を縮めたいところだ。

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未勝利が続くフェイエノールト、デ・クラシケルを巻き返しの契機に

フェイエノールトはエールディヴィジ第14節で宿敵アヤックスをデ・カイプに迎える。全公式戦で7試合勝利がなく、4連敗中のチームは、この試合で流れを変えたいところだ。さらに敗れれば、クラブ記録の5連敗に並ぶ。この記録は、2015-16シーズンにジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの下で喫して以来で、その後はディック・アドフォカートとともに立て直した。

エクセルシオール戦の敗戦を欠場したアニス・ハジ・ムーサが復帰し、フェイエノールトでの公式戦通算100試合目に出場する可能性がある。アルジェリア代表ウイングは2024年8月のデビュー以降、33得点12アシストで計45得点に直接関与。この期間ではチーム最多の数字だ。

「彼は驚異的な選手」スロットがハジ・ムーサを語る

『ESPN』によると、フェイエノールト前監督のアルネ・スロットは、ハジ・ムーサをフィテッセから獲得するようテクニカルディレクターのデニス・テ・クローセを説得しなければならなかったと明かした。スカウト部門はボールを持たない場面での守備面に懸念を示しており、アヤックスも関心を寄せていたという。

スロットは「当時、フィテッセの試合を見ていたとき……。アニスが1対1の場面に立つたびに、何かが起きた。自分やチームのためにチャンスをつくっていた」と語り、「アニスのように1対1を支配できる選手を、ほかに何人か挙げられるだろうか。彼は何らかの方法で相手を抜き去る。私は彼を驚異的な選手だと思っている」と続けた。

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スロットはさらに、ハジ・ムーサはシプケ・フルスホフとファン・ブロンクホルストの下で、終盤に投入される交代要員の域をはるかに超えて成長したと語った。「驚いたのは、エールディヴィジとチャンピオンズリーグのトップレベルで、週に2度、90分間にわたって違いを生み出せることだ」と述べ、「アニスは単に足が速いだけではない。近いうちにもう一段階上のレベルに進むなら、彼にはプレミアリーグに行ってほしいが、そのスピードに適応できるか興味がある……。マンチェスター・シティを相手にしても、あのドリブルで相手を手こずらせていた」と続けた。

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ファン・ブロンクホルスト、ポルト戦のような強度を要求

ファン・ブロンクホルスト監督は、デ・クラシケルを今季最大の一戦と位置づけた。5位のフェイエノールトはアヤックスを勝ち点3差で追っている。デ・クラシケルのキックオフ時点でアヤックスがフェイエノールトより少なくとも3つ上の順位にいるのは、2021年5月以来初めてだ。指揮官は、火曜日のチャンピオンズリーグ、FCポルト戦で見せた姿勢をこのダービーにも持ち込むよう選手たちに求めた。また、左サイドのルシアーノ・バレンテを評価する一方、アヤックスのトル・アロコダレを脅威として挙げた。

「今季最大の一戦だ。デ・クラシケルは特別な試合だから、監督も選手もそれを確実に感じる」。ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日にそう語った。「先週の火曜日に最高の例を見ただろう……。チームは本気で勝ちに行き、強い相手に非常に良いプレーをした。あの試合では、苦しい時期を過ごしている兆しは感じなかった」

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デ・カイプでの一戦へ、戦力復帰と節目の記録

渡辺剛は足の問題によりポルト戦を休んだが、出場可能になった。これでファン・ブロンクホルスト監督は、テイス・クラーイエフェルト、ミカ・マルモルと合わせて3人のセンターバックを起用できる。また、先発の座を失ったGKチャルク・エルンストは、引き続き懸命に練習に取り組んでいる。ファン・ブロンクホルスト監督にとっては、フェイエノールトで指揮を執るエールディヴィジ通算150試合目となる。同クラブではベルト・ファン・マルワイクの170試合に次ぐ数字だ。

「渡辺は出場可能だ。ここ数週間、足に問題を抱えていた」とファン・ブロンクホルスト監督は説明した。「勝利が何よりの薬だ。アヤックス相手にそれができれば、なおさらいい」