ヘンク・スパンがヨエル・フェルトマンを擁護した。彼は『ヘット・パロール』紙のコラムニストで、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの34歳DFを高く評価している。

火曜、ホームでチェルシーを3-0で下したブライトンの試合を堪能したスパンは、「ブライトンの大半は元エールディヴィジの選手だ。オランダのサッカー界は優れた育成機関だ」と語る。

「テレビのコメンテーターたちはよく皮肉るが、ブライトンはバート・フェルブルッゲン、マッツ・ウィッファー、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、フェルディ・カディオグル、オリヴィエ・ボスカグリといった主力に支えられ、プレミアリーグ6位だ」とスパンは結んだ。

後半、ウィッファーに代わってジョエル・フェルトマンが投入された。彼もエールディヴィジのスターだ。「フェルトマンは、こうした選手が真剣に扱われないアヤックスでプレーした不運があったが、それは彼のせいではない」

「ブライトンは3-0で勝ち、カディオグルが先制し、最も活躍した」とスパーンは結んだ。

ブライトンとの契約は今季限りで、公式戦188試合に出場している。

アヤックスでは2020年までに公式戦246試合に出場し、オランダの主要タイトル6冠を獲得している。