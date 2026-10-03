「彼は試合の支配者だった。テンポを決めていた。試合は彼が望む形で展開していった。彼が判断を下し、それが決定的だった。なぜなら、彼がチームのために試合のテンポをコントロールしていたからだ」と、カルロ・アンチェロッティ監督の息子で、現リール監督のアンチェロッティ氏はスペイン紙『AS』のインタビューで語った。

レアルの元アシスタントコーチであるアンチェロッティ氏は、さらにクロースを絶賛した。「そのうえ、彼は信じられないほど多く走っていた。1試合あたり11キロを走破していた。さらに、守備の仕方も理解していて、戦術眼も抜群だった。彼がアンカーとしてプレーするときの姿が大好きだった。本当に好きだった」

アンチェロッティはクロースのプレースタイルをどう語ったのか？

リール指揮官はクロースのプレースタイルについても強調した。「彼は、セカンドボールやデュエルに必死に取り組むタイプでは必ずしもなかった。むしろインサイドハーフとしてプレーすることを好んでいた。汚れ仕事はアンカーに任せていたからだ。だからこそ、レアル・マドリーのプレースタイルにとって、トニを失ったことは必然的に非常に難しいことだった。チームは突然、多くのものを失った」

クロースは10年間にわたってレアル・マドリーでプレーし、同クラブでチャンピオンズリーグを5度制するなどの実績を残した後、2024年に現役を引退した。彼の退団、そして現在41歳でACミランでプレーしているルカ・モドリッチの喪失は、近年のレアルの成績不振の要因として繰り返し挙げられている。

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現在の中盤は、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、ジュード・ベリンガム、アルダ・ギュレルといった選手を擁し、アンチェロッティ氏によれば別の特長を備えているという。「私がレアル・マドリーについて語ることすべてを批判として受け取ってほしくはない。だが、モドリッチやクロースがピッチに立っていたときは、裏への走り出しがあれば、ボールは毎回味方のもとへ届いていた」 現在の選手たちにその能力がないと言いたいわけではないものの、縦へのプレーには「どうやって君にボールを届けるかを分かっている誰か」が必要だとした。

さらに、カルロ・アンチェロッティの退任以降、レアルでは何度も監督交代があった。シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアに続き、ジョゼ・モウリーニョがすでに1年で3人目の監督としてレアル・マドリーのベンチに立っている。

また、ここ2シーズンのブランコスは大きなタイトルを獲得できておらず、手にしたのは2024年のUEFAスーパーカップとFIFAインターコンチネンタルカップ2024といった比較的小さなタイトルのみだった。ラ・リーガでも直近は宿敵バルセロナにいずれも敗れている。今季もカタルーニャ勢との勝ち点差はすでに6となっている。