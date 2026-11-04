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リヴァプールの元主将スティーヴン・ジェラードは、バルセロナのウインガー、ラミン・ヤマルが今後10年でリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドに並ぶ伝説的な高みに達すると予想した。19歳のスペイン代表選手は今シーズン、開幕から得点に絡む活躍を見せ、バルセロナで公式戦通算13ゴール11アシストを記録している。

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10代のウインガーに高い評価

ジェラードは10代の逸材を絶賛した後、カンプ・ノウで行われたアストン・ヴィラ戦でバルセロナが3-0で勝利したチャンピオンズリーグの一戦で、その選手が先制点を挙げる姿を見届けた。2026年のバロンドールで受賞者ハリー・ケイン、2位のキリアン・エンバペに次ぐ3位となったばかりのヤマルは、キックオフ前、トンネル内で元イングランド代表MFと温かく抱擁を交わした。

ジェラード、驚異的な攻撃面の数字を称賛

キックオフ前、若手選手の急成長について『TNTスポーツ』で問われたジェラードは、こう語った。「話しているのは、紛れもないスーパースターのことだ。彼は並外れた選手だ。今記録しているゴールとアシストの数字は信じられないほどで、正直、恐ろしいくらいだ。今夜スタジアムで彼のプレーを間近に見られるだけでも、きっと楽しいだろう」

「イングランドでは、まだ数試合しか出場していない16歳、17歳、18歳の選手をスーパースターと呼ぶ。彼はその年齢で、信じられないような数字を残し、すでにバロンドール候補として名前が挙がっている。まだ10代なのだから、本当に恐ろしいことだ」

「こういう選手は時折現れる。メッシやロナウドのようにね。言うのが早すぎるとは思わない。10年後には、彼も彼らと同じように語られるはずだ」

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イングランド人アタッカー、スペインで躍動

ジェラードはヤマルと挨拶を交わす前、トンネル内でバルセロナのもう一人のサイドアタッカー、アンソニー・ゴードンとも言葉を交わしていた。ニューカッスル・ユナイテッドから移籍したイングランド人アタッカーは、ラ・リーガで2ゴール5アシストを記録している。

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ジェラードはさらに語った。「アンソニーは学ぶ姿勢があり、成長し、進化したいと思っている。彼自身、ワールドクラスの選手になりたいと望んでいる。その可能性はある。クラブでも代表でも、すでに見せてきた。イングランドでは素晴らしかったし、エディ・ハウの下でのニューカッスルは、彼のために見事な仕事をしたと思う。今はそこからさらに成長し、次のレベルに進むことが重要だ」

「バルセロナでの指導、そしてトーマス・トゥヘルによる指導も、彼を次のレベルに引き上げたと思う。彼にとって、なんて素晴らしい場所だろう。選手として脂の乗った素晴らしい年齢でバルセロナとイングランド代表でプレーし、両方で結果を出している。夢のような日々を送っている」

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同じく解説者のジョー・コールもこう付け加えた。「輝いているように見える。エヴァートン時代に見ていた頃から、私はずっとアンソニー・ゴードンが好きだった。プレーの仕方に個性がある。自信にあふれ、闘う選手だ」

「人生最高の時間を過ごしているように見える。感謝の気持ちを持てるのは、サッカーだけでなく人生でも大切な能力だ。バルセロナでプレーするという、すべてのサッカー選手の夢を生きている。一緒にプレーしている選手たちを見てほしい」

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「彼は自分自身だけでなく、家族や故郷にとっても誇りだ。素晴らしいことだよ。彼のプレーを見るのが大好きだ」

得点を量産するバルセロナ、勢い止まらず

チームの得点を牽引するハフィーニャとヤマルにゴードンを加えたバルセロナの前線は、今季を通じて得点を量産している。バルセロナはラ・リーガのわずか11試合ですでに46得点を挙げ、チャンピオンズリーグでも4試合で14得点を記録した。間近に迫る11月の代表活動期間を前に、国内と欧州のタイトルを追う上では、この決定力を維持することが重要になる。