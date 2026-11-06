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トーマス・トゥヘル監督が、今後のネーションズリーグの試合に向けてジョーブ・ベリンガムをイングランドA代表に初招集し、代表チームに衝撃を与えた。ボルシア・ドルトムントの若手は兄ジュードとともにメンバー入りした一方、チェルシーの中心選手コール・パーマーは招集されなかった。ドイツ人指揮官は、イングランド代表の選考に自身の方針を反映させ始めている。

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ブンデスリーガでの好調がイングランド代表招集につながる

トゥヘル監督は、今回のイングランド代表メンバーに新たな顔ぶれを選んだ。その筆頭が21歳のベリンガムだ。ドルトムントのMFはブンデスリーガで安定したパフォーマンスを見せてきたことが評価された。イングランド代表を率いるトゥヘル監督は、U-21イングランド代表のリー・カーズリー監督も関わった長期的な視察の成果だと説明している。これにより、ベリンガム兄弟はギャリーとフィルのネヴィル兄弟以来、イングランド代表でプレーする初の兄弟となる可能性がある。

弟のジョーブ・ベリンガムをフル代表に招集した理由について、トゥヘル監督はユース年代の代表チームから高い評価を受けていたことを強調した。「リー・カーズリーは何週間も、何カ月も前からジョーブを高く評価していた。枠と参加の機会があれば、彼は招集に値し、フル代表で自分をアピールするにふさわしいと話していた」と、『テレグラフ』が伝えている。トゥヘル監督は「彼は良い試合を見せ、ドルトムントでも好調を維持している。だから我々と一緒にいるに値する」と続けた。

トゥヘル監督、ベリンガムならではの特長を説明

トゥヘル監督はジョーブの特長を戦術面から詳しく説明し、今回新たに加わった選手がスターである兄とは明らかに異なるものをもたらすと強調した。兄と同じような攻撃面での活躍を期待するのではなく、バランスの良さ、恵まれた体格、中盤でボールを保持する能力に注目している。

「彼は兄より守備的な選手だ。ボールの扱いがうまく、フィジカルも良い。体格が大きく、ボールをキープできる技術的な選手だ。あとは彼次第だ。我々が準備に使えるのは火曜と水曜だけなので、難しいだろう。前回の合宿で新たなパターンや動き方を築いたからだ。彼がそれを2日間で身につけるのは難しいだろうが、彼次第だ。本人は興奮し、喜び、アピールしようと意欲を燃やしている。それは充実した代表合宿を送るための最高の土台だ」と、トゥヘル監督は説明した。

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チェルシーで好調のパーマーは選外

トゥヘル監督は今回のイングランド代表メンバー選考で大きな驚きをもたらした。ドイツ人指揮官の容赦ない選考で、最も注目される落選者となったのがパーマーだ。ジョーブが初招集という節目を迎えた一方、チェルシーの中心選手であるパーマーは今季もスタンフォード・ブリッジで際立つ好調ぶりを見せ続けているにもかかわらず、まさかの選外となった。

次の試合 ENG UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 CRO 視聴する

パーマーが選外となった背景には、負荷管理を理由に前回の代表活動への参加を辞退した判断が直接影響しているとみられる。トゥヘル監督はイングランド代表に厳格なメッセージを発した。知名度より忠誠心を評価し、前回の合宿で監督が「並外れた」と称賛したロッカールームの雰囲気を築いた中心メンバーを維持した。

ネーションズリーグでクロアチア、スペインと対戦

トゥヘル監督率いるイングランド代表は、今季最初の合宿で生まれた勢いをさらに強めるべく、注目の代表ウィンドウに備えている。11月12日にウェンブリーでクロアチアを迎え、3日後にはマドリードへ移動して、現世界王者のスペインとの大一番に臨む。期待が高まるなか、トゥヘル監督率いるチームにとって、この強豪との2連戦は実力を示す絶好の機会となる。キャプテンのハリー・ケインにとっては祝福の場にもなる。バロンドール受賞と、史上最多記録を更新する代表通算126試合目の出場をたたえられる予定だ。