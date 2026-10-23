「彼は自由に去っていい」ヘタフェのアンヘル・トーレス会長、ルガーノ戦敗北後にホセ・ボルダラス監督の補強要求を厳しく一蹴

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ヘタフェのアンヘル・トーレス会長が、ルガーノに敗れたカンファレンスリーグでの期待外れの結果を受け、ホセ・ボルダラス監督を痛烈に批判した。ボルダラス監督が、クラブ首脳陣は補強に関する約束を果たしていないと公然と非難したことで、コリセウムの緊張は頂点に達している。

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コリセウムで対立が激化

カンファレンスリーグ第2戦でルガーノに2-5の大敗を喫し、ヘタフェの雰囲気は険悪になった。試合直後、ボルダラス監督はクラブ幹部への強い不満を隠さず、今季に向けて十分な選手層が整えられなかったと訴えた。同監督は以前から、3日ごとに試合がある日程の厳しさに懸念を示していた。

ボルダラス監督は、チーム編成に関する約束が守られなかったと主張。監督とクラブ首脳陣の対立が公然となった。試合後の緊迫した記者会見で、同監督は「毎年約束されてきたことが果たされていないので、だまされたと感じている。腹が立っている。3日ごとに試合があり、非常に厳しいシーズンになると、私は5月から警告してきた。それに対応できる選手層がないことが証明された」と語った。

アンヘル・トーレス会長が監督に反論

Getty Images

クラブトップの反応は早く、厳しいものだった。トーレス会長は『カデナSER』の独占取材で監督の不満について語り、ボルダラス監督がクラブで満足していないなら、退団を妨げるつもりはないと明言した。契約交渉や夏の移籍市場で監督を欺いたとの見方を否定し、マドリードを本拠地とするクラブに戻る際、監督は何を引き受けるのか正確に分かっていたはずだと示唆した。

「彼は自分の意思で契約した。いずれにせよ、退団は自由だ。我々がそれほどひどいというなら、どうしろと言うのか。これがヘタフェだ」と会長は断言した。

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「理解できないのは、不満があるのなら、なぜここにいるのかということだ。私はその不満をすでに知っていた。私が彼をだましたと言うとは……。30年もたって私にだまされたと言うには、相当面の皮が厚くなければならない。ただ、彼がすべきなのは選手たちを尊重することだ。選手たちが彼を尊重しているのと同じように」

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会長、現在の選手層を擁護

さらにトーレス会長は、チームにいる選手たちの力量に対する監督の評価にも異を唱えた。ボルダラス監督は、欧州大会と国内大会を戦うには選手層が不十分だとみているが、会長はクラブの近年で最も充実したチームの一つだと考えている。「これまでで最高の選手層だ」と述べた。

会長は現在の摩擦を小さな問題と捉え、監督の否定的な評価が間違っていることを、いずれ選手たち自身がピッチで証明すると自信を示した。また、今回の発言について選手たちと個別に話し合ってはいないと明かし、事態が落ち着くのを待つ考えを示した。

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ビルバオでの一戦へ

Getty Images

難しいビルバオ遠征が迫る中、不満を公然と口にしたボルダラス監督には、結果を出すよう強い重圧がかかる。トーレス会長は、ルガーノ戦の屈辱を乗り越えるため、スタッフと選手の双方にプロとしての反応を求めている。

「彼はそう考えている。今度は選手たちが、それが間違いだと証明する。それだけだ。そして、やるべきことに取り組む時だ。我々がすべきなのはビルバオで勝つこと。それだけだ」とトーレス会長は締めくくった。