共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、エミレーツ・スタジアムでハル・シティに苦戦の末1-0で勝利した後、ノニ・マドゥエケを特に称賛した。アルテタ監督は、代表戦期間中に見せた同ウイングのプロとしての変貌が、ここ最近の爆発的な活躍を支える重要な要因だと強調した。

広告

アルテタ監督、マドゥエケの卓越したメンタリティを称賛

マドゥエケの最近の躍進について、アルテタ監督は次のように語った。「彼はチームのほかの選手たちにとって素晴らしい手本だ。最初の代表ウィーク前、彼は試合に出ていなかった。そこで休暇に出かけるのではなく、ポルトガルへ行き、一緒にトレーニングする相手を見つけて、体調をさらに整えた。そしてすぐに試合のリズムを取り戻した。今の彼は自信に満ち、さまざまなプレーを試し、相手を抜き、ゴールやアシストで試合に影響を与えている。それをとてもうれしく思っている」

ハル戦でも、このウインガーの存在感は際立った。72分、マドゥエケのシュートをコンスタンティノス・ツォラキスがセーブし、そのこぼれ球をマルティン・ウーデゴールが決めた。これが試合唯一のゴールとなった。終盤にはマドゥエケが抜け出して追加点に迫ったが、ツォラキスのタックルでボールがハルのノベル・メンディに当たり、最後はブルック・ノートン＝カフィがゴールライン上で劇的なクリアを見せた。

エミレーツで粘りが実を結ぶ

アーセナルは、この日の長い時間帯にわたって崩れなかったハル・シティを相手に、辛抱強く戦う必要があった。それでも勝利を収め、公式戦のホーム連勝を10に伸ばした。そのうち8試合は無失点。エミレーツ・スタジアムでの連勝記録としては、アルテタ監督の下で2022年4月から11月にかけて記録して以来、最長となった。

試合内容について『スカイ・スポーツ』に問われたアルテタ監督は、こう説明した。「一貫性を保ち、続けることだ。いずれ相手を崩せる時が来ると話していた。私の考えでは、得点すべき大きなチャンスが何度かあったが、シュートは枠を捉えず、最後のパスも通らなかった。そういう場面が多かった。それができなければ、とにかく多くのチャンスを作り続け、いつか相手を崩せると信じるしかない。そうやって勝った試合だった」

広告 広告

VARとPK判定を巡る混乱

ハル・シティ戦でアーセナルにPKが与えられなかったのは、ノベル・メンディに倒される前のカイ・ハヴァーツの位置が、VARによる確認でオフサイドと判定されたためだ。ファライ・ハラム主審が最初にPKを示すとホームのサポーターは一時歓喜したが、代わりにハルにフリーキックが与えられた。エミレーツ・スタジアムでの緊迫した前半、アルテタ監督はタッチライン際で怒りをあらわにした。

Related Topics

アルテタ監督はこの場面への困惑を口にした。「分からない。主審がモニターに向かったとき、明らかなPKだったからだと思い、混乱した。だが、オフサイドを根拠に別の判定を下した。だから分からないし、その判定についてまだ明確な説明も受けていない」

首位で勢いを維持

今回の勝利で、アーセナルは9月のブライトン戦で喫した失意の敗戦以降、リーグ戦5連勝となった。その敗戦は、それ以外では見事な国内での戦いにおける唯一の汚点だ。アルテタ監督率いるチームは、今後の代表ウィークを経て、11月21日のニューカッスルとのアウェー戦でもこの勢いを維持したいところだ。

広告

チームの粘り強さについて、アルテタ監督はさらにこう語った。「こうしたことは何度も起きている。何試合かでは非常に早い時間に0-1とリードを許したが、それでもやり遂げた。結果を出すことはとても、とても重要だ。どの試合にも向き合う選手たちの姿勢を称えるべきだと思う。代表ウィーク明けからここまで、私たちは本当によくやってきた」