デンマークのメディアBoldのインタビューで、現在はヘルタ・ベルリンに所属するこの左サイドバックが、ワグナーとの関係について詳しく語り、かつての指揮官に対して重大な आरोपを投げかけた。

「僕とサンドロ・ワグナーの関係は、週を追うごとに悪化していった。彼は試合中に左サイドバックを1人下げたのに、僕を投入しなかった。そしてチーム内でも不和が生じた」と、ペダーセンは説明した。

その後、デンマーク人のペダーセンはワグナーによってメンバーから外されることにまでなった。当時は左サイドバックのポジションに明らかに必要性があったにもかかわらずだ。「何人もの選手がサンドロのところに行って、なぜ僕を使わないのかを尋ねた。ほかの左サイドバックがプレーできない時でさえもだ。彼はそんな話を聞こうともしなかった。それでも僕はしっかりトレーニングして、自分にできることをやっていた。練習試合ではアシストも記録していた」

なぜサンドロ・ワグナーは自分の選手を「ネズミ」だと見なしたのか？

ピッチ外でも、ペダーセンとワグナーの間では何度も衝突があったようだ。指揮官は30歳のペダーセンに対し、内部情報をメディアに流していると非難していたという。「本当に事態はエスカレートして、突然、彼は僕のことをネズミだと思うようになった。彼らしい言い方をするなら、ということだけどね。ミーティングがあるたびに、ロッカールームにはネズミがいると言っていた。そして僕たち2人の選手は、彼が誰を指しているのか正確に分かっていた。なぜなら、メンバーに一度も入らなかったのが僕たちだったからだ」

最終的にペダーセンは、法的支援を受けてトレーニング復帰を勝ち取らなければならなかった。「数週間が過ぎ、その間には弁護士なども関わっていた。そして約4週間後、僕が再びトレーニングに戻るのが、おそらく最善だろうということで合意した。クラブはサンドロ・ワグナーに対し、起きたことについて謝罪するよう求めた。その1週間後、彼は解任された。彼はロッカールームのコントロールを失っていた」

IMAGO

マッズ・ペダーセンとサンドロ・ワグナーは現在どのクラブと契約しているのか？

2025-26シーズン、ペダーセンはワグナーの下で最初のブンデスリーガ3試合ではまだメンバー入りしていたが、その後は11月末までアウクスブルクの招集メンバーから完全に外れていた。

ワグナーはその後、TSGホッフェンハイムに0-3で敗れた試合の後に解任され、その後はマヌエル・バウムがFCAの指揮を執った。その下でペダーセンは再びより定期的に起用されるようになったが、シーズン終盤には膝の負傷によって再び足止めされた。

現在、ペダーセンは2部のヘルタ・ベルリンのユニフォームを着ている。一方のワグナーは、9カ月間無職だった後、最近になってハノーファー96の新監督に就任した。