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バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、水曜日のチャンピオンズリーグ、リール戦を前に、同クラブのDFナタン・ンゴイと自身を比較する声を退けた。試合前の会見では、元ベルギー代表センターバックとして、ワールドカップでのミスから立ち直った同胞の強さを称え、23歳のDFがフランスのクラブで活躍する理由を語った。

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コンパニ、よく知るベルギー人選手との対戦へ

バイエルンはリールに乗り込む 。水曜夜に行われるチャンピオンズリーグ第5節で、コンパニ監督はよく知る選手と対戦する。バイエルンの指揮官は、複数のポジションをこなすリールのDFンゴイを長年見てきた。

23歳のンゴイは今季、すでにチャンピオンズリーグで4試合に出場しており、コンパニ率いるチームとの対戦ではそのプレーに注目が集まる。試合を前に、元ベルギー代表センターバックのコンパニは、自身と若い同胞を比較する声について語った。

「後継者」との見方を笑顔で否定

試合前の記者会見で、コンパニはンゴイが自身と同じ道を歩んでいるという見方をすぐに否定した。リールのDFはトップレベルで自分自身の道を切り開いていると強調した。

「彼は私の後継者ではない」とコンパニは笑顔で語った。Maxifootが伝えている。「彼には彼自身の歩みがある。あの年齢で、これ以上うまくやることはできないだろう。彼がとても若い頃から知っているが、その成長を見るのは興味深い」

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ワールドカップでの失敗から立ち直る

ンゴイが代表で直面した逆境を考えると、最近の好調ぶりは特に印象的だ。コンパニは、ワールドカップで注目を集めたミスから立ち直ったことを、彼の強い精神力の証しとして挙げた。バイエルンの指揮官はまた、両者に共通するルーツやンゴイの現在の環境に触れ、その成長を個人的にも喜んでいると語った。

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「彼はワールドカップのイラン戦でミスをしたが、その後立ち直った」とコンパニは説明した。「立ち上がることもサッカーの一部だ。彼は自信を持ってプレーしている。彼はベルギー人であり、コンゴ人でもあるので、うれしく思う。良い流れの中で成長を続けている。キャリアの現段階で最高のクラブにいる」

水曜日に待つチャンピオンズリーグでの試練

注目は今、リールがバイエルンを迎える重要な第5節の一戦に向かう。ンゴイには、ベルギーを代表する名DFの一人を前に、その多才さと新たに得た自信をピッチで示す機会が訪れる。