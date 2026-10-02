「彼はディナモでキャリアを終えたいと考えており、それが実現することを願っている。監督としてであっても、だ。指導者としてのキャリアもディナモで始めたいと思っている。ダニは今も自宅で、バルセロナにいる現在ですら、背番号7と自分の名前が入ったディナモのユニフォームを着ている」と、オルモの代理人アンディ・バラがポッドキャスト『Incubator』で明かした。

28歳のゲームメーカーは、2014年から2020年にかけてすでに“青き軍団”でプレーしていた。ラ・マシアからザグレブへ移籍したこの攻撃的MFは、RBライプツィヒへステップアップするまでに同クラブで公式戦124試合に出場した。

当時はバイエルン加入の可能性もあったが、代理人の助言によって実現しなかった。「彼がまだディナモにいた頃、私の提案でバイエルンを断った。私は彼にこう言ったんだ。『君にはもう一段階上へのステップが必要だ』と。結果的に、その通りになった。その後、彼はライプツィヒの選手として再びバイエルンからオファーを受けた」とバラは語った。

最初のアプローチも、その後のミュンヘン側からの関心も、移籍にはつながらなかった。2024年夏にもバイエルン首脳陣はこのスペイン人の獲得に本腰を入れていたが、移籍交渉では競り負けた。オルモはその代わりにカタルーニャ勢復帰を選び、彼らはライプツィヒに移籍金6100万ユーロを支払った。

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ムシアラとオリーセのため？ バイエルンが再びダニ・オルモに熱視線か

ミュンヘンの関心を巡る噂がごく最近になって再燃した背景には、ゼーベナー・シュトラーセの戦力構想もあるのかもしれない。バイエルン首脳陣は、ジャマル・ムシアラとミヒャエル・オリーセに対して欧州のトップクラブが本格的に動き出す可能性への懸念を強めているようだ。その備えとして、ミュンヘンはオルモに注目しているとみられる。

オルモとバルセロナの契約は2030年まで有効で、そのため移籍金は約7000万ユーロと見られている。スター選手がそろうカタルーニャ勢の陣容の中で、スペイン代表はハンジ・フリック監督の下、現時点では不動のレギュラーにはなっていない。今季はここまで公式戦8試合のうち先発は3試合にとどまっているが、それでも3アシストを記録している。

バルサ復帰後、オルモは公式戦通算96試合で20得点20アシストを記録している。