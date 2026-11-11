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コモのセスク・ファブレガス監督は、野心的なイタリアのクラブでDFやMFが急成長を遂げる上で中心的な役割を果たしてきた。ハコボ・ラモンとマッティア・リベラリはともに、A代表での活動に備える中、自身の成長は元スペイン代表スターの戦術哲学のおかげだと語っている。

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ファブレガスの下、コモの若手選手たちが急成長

セスク・ファブレガスの下でコモの飛躍は続き、前向きなクラブのプロジェクトは若手選手を各国のA代表へと押し上げている。スペイン人センターバックのヤコボ・ラモンとイタリア人の10代、マッティア・リベラリは、ともにコモ湖畔でキャリアを決定づける飛躍を遂げた。

成長を求め、それぞれレアル・マドリーとミラノの有力クラブを離れるという大胆な決断をした2人は、ファブレガスという理想的な指導者に出会った。

今、それぞれスペインとイタリアのA代表での活動を控える2人の急成長は、ワールドカップ優勝経験を持つMFの指導哲学がもたらす大きな影響を物語っている。

ラモン、ファブレガス独自の戦術の伝え方を称賛

定期的な出場機会を得て実力を示すためにレアル・マドリーを離れたヤコボ・ラモンは、ファブレガスが明確なサッカーのビジョンによって、いかに早く選手全員の心をつかんだかを強調した。

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「マドリーを離れた後、セスクは僕を信頼し、すべてを説明してくれた。彼の哲学は僕のスタイルにぴったり合う。本当に感謝している」とラモンは『AS』に語った。

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さらにラモンは、ファブレガスの選手掌握術についてこう続けた。「物事の伝え方だ。誰の心にも響く。先発も控えも、僕ら全員が彼に引き込まれている。それは簡単なことじゃない。僕らは皆、彼の考え方に夢中だし、それが結果にも表れている」

ファブレガスの指導を受け、リベラリがチャンピオンズリーグで輝く

マッティア・リベラリにとって、カラブリアでの成長を目的とした期限付き移籍期間を経て、セリエBからセリエAとUEFAチャンピオンズリーグの激しさに適応するには、的確な指導が必要だった。ファブレガスはまさにそれを与え、創造性豊かなMFに大きな自信を植え付けた。

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コモが欧州の舞台でランスに大勝した試合で、リベラリはチャンピオンズリーグ初ゴールを記録。その後、ロベルト・マンチーニ監督からイタリアA代表に招集され、忘れられない1週間を締めくくった。

「セリエBからセリエAとチャンピオンズリーグの激しさに適応するのは簡単ではなかった」とリベラリは認めた。「ファブレガスは僕をとても助けてくれているし、大きな自信を与えてくれる。彼の下でも、素晴らしい仲間たちともうまくいっている。短い間に本当に多くのことが起きた。僕にとって素晴らしい1週間で、人生最高の1週間だった」

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A代表での評価と今後への展望

ファブレガスのきめ細かな指導の下、ラモンはイタリアサッカーのフィジカル面の要求に対応するため筋肉を6キロ増やしながら、得点感覚も維持した。そして、デ・ラ・フエンテ監督からスペインA代表に初招集された。一方のリベラリは、イタリア代表がフランス、ベルギーとの重要なUEFAネーションズリーグの試合に臨む中、クラブでの好調ぶりを代表でも発揮したい考えだ。

今回の代表ウィークでは、コモから実に12選手がそれぞれの代表チームに加わり、クラブの世界的な存在感が際立っている。招集された選手の中でも、2007年生まれのマッティア・リベラリと2009年生まれのMFリッカルド・カッサーノのイタリアA代表初招集が目を引く。一方、主将ルーカス・ダ・クーニャは先月の初招集に続いて再びフランス代表のユニフォームを着て、イタリア、トルコとの試合に臨む。

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ラモンとリベラリはともに、ファブレガスのような戦術の名手の下で日々取り組むことで、成熟が何年も早まったと認めている。コモの優秀な若手選手たちは、欧州サッカー界で注目を集め続けている。