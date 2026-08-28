「そうだ。彼は我々に疑念を抱かせた。それがどういう形で起きたのかという点も含めてね。そのことは彼にははっきり伝えた。彼はもちろん非常にプロフェッショナルに受け止め、理解もしているが、当然ながら大いに喜んではいなかった」と、このオーストリア人指揮官は降格を説明した。「真実はこうだ。彼は我々に疑念を抱かせた。そして我々は今、決断を下した」

サントスにとって、現状は決して順調とは言えない。直近のFCブレントフォードとのテストマッチ敗戦では、このブラジル人GKは7失点を喫し、とりわけ2点目ではいいところを見せられなかった。 だが、23歳の同選手は過去にも繰り返し弱さを露呈していた。

「我々は考えた。私もここに来る前から考えていた。ただ、全員に自分を示す機会も与えたかった。ブレントフォード戦のあと、我々にとっても明確なナンバーワンを探しているということがはっきりした」とヒュッターは語った。

フランクフルト、アトゥボルの獲得を完了

ただし長期的には、控えGKのミヒャエル・ツェッテラーもフランクフルトのゴールを任せる解決策とは見なされていない。その代わりに、SGEはノアー・アトゥボルに賭ける。フランクフルトが金曜日に発表したところによると、この守護神はSCフライブルクからレンタルでフランクフルトへ移籍する。

Skyの情報によれば、両クラブはさらに買い取り義務でも合意しているという。これにより、SGEは来夏にアトゥボルのため1300万ユーロを支払わなければならない。一方、kicker は、100万ユーロのレンタル料と1250万ユーロの買い取り義務だと報じている。成功条件付きのボーナスによって、総額は最大1600万ユーロまで上昇する可能性がある。

フランクフルトの新たなブンデスリーガシーズンは土曜日、ウニオン・ベルリンとのアウェーゲーム（15時30分）で幕を開ける。