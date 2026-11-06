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デンマークの強豪FCミッティランは木曜夜、カンファレンスリーグでアヤックス・アムステルダムに1-6の大敗を喫した。元ドルトムントのケル・ヴェッチェンは散々な一日を過ごし、自身の退場が大敗の大きな要因となった。

ドイツU-20代表のヴェッチェンは、アヤックスのトル・アロコダレとアブデラ・ウアザンへのファウルで8分間に2枚のイエローカードを受け、43分に退場となった。その時点ではまだ1-1だった。数的不利となったミッティランは、ヘルニングのMCHアレナで後半に入ると歯が立たず、さらに5失点を喫した。

試合後、ミッティランのマイク・トゥルベルク監督は、ヴェッチェンが自身の失態に心を痛め、ロッカールームですぐにチームメートに謝罪したと明かした。「彼はとてもつらそうだった。ケルは目に涙を浮かべていた」

ただ、トゥルベルク監督もチームの仲間も、セントラルミッドフィルダーのヴェッチェンを責めてはいないという。「彼は若い選手だし、きっと乗り越えられる。ほかの選手たちも彼を抱きしめていた。それは、私たちのチームの結束の強さも物語っている。ケルはこの経験から学ぶだろう」。かつてドルトムントでリザーブチームの監督とトップチームの暫定監督を務めたトゥルベルク監督はさらに、ヴェッチェンは「自分が間違ったことをしたと十分に分かっている」としつつ、ピッチ上のチームメートも「もっと彼を助けることができた」と語った。

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また、トゥルベルク監督は、ヴェッチェンが2枚のイエローカードを受けたことで処分を科すことはないと明言した。「今は2026年だ。彼はミスをしたが、それを取り消すことはできない。罰金を科すつもりもない。ばかなイエローカードをもらうと罰金を科されたのは、むしろ私がまだ選手だった頃の話だ。今の時代には合わない」

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ヴェッチェンは2015年から2025年までドルトムントの下部組織で育成され、一時は非常に大きな才能を持つ選手とみなされていた。右利きのヴェッチェンは2023年、ドイツU-17代表としてU-17欧州選手権で優勝した。

ドルトムントではトップチームで4試合に出場したものの、プロチームに定着することはできなかった。 2025-26シーズン中に同じルール地方のクラブ、VfLボーフムへ期限付き移籍して2部ブンデスリーガでプレーしたが、その結果もまちまちだった。こうして夏にドルトムントを完全に離れることになった。 かつてヴェッチェンを指導したトゥルベルク監督が、デンマークのカップ王者へ迎え入れた。ミッティランが支払った移籍金は250万ユーロで、ボーナスによって300万ユーロをわずかに上回る額まで増える可能性がある。ヴェッチェンは2031年までの契約を結んだ。

Getty Images

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新天地でのヴェッチェンは、木曜夜まではかなり順調だった。公式戦19試合に出場し、主力となっている。すでに3ゴール、3アシストを記録し、ミッティランが3Fスーペルリーガで13試合を終えて首位に立つ上でも大きな役割を果たしている。