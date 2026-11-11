共有 GOALをGoogleでフォロー

スペイン代表でアスレティック・ビルバオに所属するGKウナイ・シモンが、レアル・マドリーのティボー・クルトワを絶賛した。ヤシン・トロフィー受賞者のシモンは、クルトワを並外れたプロフェッショナルと評し、21世紀最高のGKと見なされるにふさわしいと語った。

広告

シモン、ライバルのクルトワに最大限の賛辞。スポーツマンシップを示す

輝かしい2026年の活躍が評価され、ヤシン・トロフィーを受賞したばかりのスペイン代表GKウナイ・シモンが、ライバルであるレアル・マドリーのティボー・クルトワに最大限の賛辞を送り、並外れた謙虚さを見せた。

『オンダ・セロ』に出演した際、シモンはベルギー代表GKのプレーを熱心に研究していると認めた過去の発言について尋ねられた。

個人賞の受賞に判断を曇らせることなく、シモンはクルトワが世界屈指のGKであると手放しで称賛した。

クルトワは完璧さを保つため「獣のように」努力する

シモンによると、ワールドカップ期間中にスペイン人GKがクルトワを称賛したことを本人が知り、心から感動していたという。これにより、GKという仕事を極めた2人の間の相互の敬意は一層深まった。

広告 広告

シモンはエドゥ・ピダルにこう語った。「そうですね。彼はそれを分かっているか、そう感じていると思います。毎日懸命に取り組む、とても謙虚なGKであることをうれしく思います」

Related Topics

「毎シーズン並外れたパフォーマンスを見せられるのは、獣のように努力しているからに違いありません。だから、自分が世界最高のGKだと彼自身も分かっていると思います。今世紀最高だとさえ言えます」

選手の評価に見せかけの謙遜は不要

インタビュアーから、チームメイトを選ぶか、自分こそが最高だと主張して、もっと身内寄りの答えをすべきではなかったかと問われたシモンは、クラブ間のささいな対抗意識をきっぱりと退けた。

広告

「いや、うそはつきません。まさか『いや、自分が最高だ』なんて言いませんよ。言いません」とシモンは笑った。

その率直な評価は、所属クラブのエンブレムに関係なく最高水準の実力を認める、現代サッカーに対する成熟した客観的な視点を示している。

広告

代表戦に向けて高い基準を維持

シモンはスペイン代表の今後の試合に備えるなか、最高のGKへの敬意を原動力に、レサマで日々の練習に取り組んでいる。

スペインが優勝した2026年ワールドカップでは、8試合を通じてわずか1失点。シモン自身も、称賛する伝説的なGKたちに匹敵する高い基準を示した。

広告

アスレティック・ビルバオのGKは、代表活動で前進を続けるスペイン代表の一員として、その高い集中力をピッチでも発揮することを目指す。