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PSGのルイス・エンリケ監督は、加入後に急速な成長を遂げたウクライナ人センターバック、イリア・ザバルニーを称賛した。パリで多くのタイトルを獲得した加入初年度を経て、同選手が落ち着きを増していることにも喜びを示した。

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パリ・サンジェルマンの守備陣で存在感を増すザバルニー

ウクライナ人センターバックのイリア・ザバルニーは、ルイス・エンリケ監督率いるパリ・サンジェルマンの最終ラインで欠かせない存在となっている。24歳のザバルニーは2025年8月に5年契約で完全移籍し、クラブ史上初のウクライナ人選手となった。

ザバルニーはフランスの首都で迎えたデビューシーズンに、UEFAチャンピオンズリーグを含む主要タイトル4冠を達成した。

昨季のオセール戦では、2-0で勝利したリーグ戦でクラブ加入後初ゴールを挙げた。

ルイス・エンリケ監督、ザバルニーの経験と落ち着きを評価

ルイス・エンリケ監督は、ナントに1-0で勝利した試合でデビューを果たしたザバルニーについて、トップレベルの環境に難なく適応した能力を称えた。「彼は多くの試合に出場している。我々は彼を大いに信頼している」とルイス・エンリケ監督は語った。

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「彼には準備ができている。若い選手だが、すでに経験を積んでいる」

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「昨季よりもパフォーマンスを高められると思う。これほど成功を収めているチームに加わるのは簡単ではないが、これまでに見た彼の姿には満足している」と監督は付け加えた。

センターバックの役割に適応するウクライナ代表DF

ザバルニーが国内大会と欧州大会で継続的に出場機会を得る中、パリ・サンジェルマンの指揮官は、ピッチ上で自信を深めていることを強調した。「プレーするたびに、ますます落ち着いていると感じる」とルイス・エンリケ監督は述べた。

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「非常に興味深い選手だ。彼がチームにいてくれて、とてもうれしい」

ザバルニーの安定した守備は、パリ・サンジェルマンがリーグ・アンで首位近くを維持する一助となっている。

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国内と欧州での重要な戦いに備えるザバルニー

パリ・サンジェルマンが月曜日にパルク・デ・プランスで行われるリヨンとの首位争いの一戦に備える中、ザバルニーも引き続き重要な役割を担う見込みだ。

パリ・サンジェルマンが今季さらなるタイトル獲得を目指す中、ザバルニーは守備で安定したプレーを続けたいところだ。

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パリ・サンジェルマンは、首位で2位に勝ち点3差をつけることを目指してリーグ・アンの戦いに戻る。