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PSGのルイス・エンリケ監督は、ウクライナ人センターバックのイリヤ・ザバルニーが加入後に急速な成長を遂げていると称賛した。パリで数々のタイトルを獲得した加入初年度を経て、同選手が落ち着きを増していることを喜んだ。

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ザバルニー、パリ・サンジェルマンの守備陣で目覚ましい成長を続ける

ウクライナ人センターバックのイリア・ザバルニーは、ルイス・エンリケ監督率いるパリ・サンジェルマン（PSG）の最終ラインで欠かせない存在となっている。24歳のザバルニーは2025年8月に5年契約で完全移籍し、PSG史上初のウクライナ人選手となった。

ザバルニーはパリでのデビューシーズンに素晴らしい活躍を見せ、UEFAチャンピオンズリーグを含む4つの主要タイトルを獲得した。

昨季のオセール戦では、2-0で勝利したリーグ戦でクラブでの初ゴールを決めた。

ルイス・エンリケ監督、ザバルニーの経験と落ち着きを評価

ナント戦での1-0の勝利でデビューを果たしたザバルニーについて、ルイス・エンリケ監督はトップレベルの環境に難なく適応したことを称賛した。「彼は多くの試合に出場している。我々は彼をとても信頼している」と語った。

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「彼は準備ができている。若い選手だが、すでに経験もある」

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「昨季以上のパフォーマンスを見せてくれると思う。これほど成功を収めているチームに加わるのは簡単ではないが、これまで見てきた彼の姿には満足している」と監督は付け加えた。

ウクライナ代表DF、センターバックの役割に適応

ザバルニーが国内大会と欧州大会で継続的に出場機会を得る中、PSGの指揮官はピッチ上で自信を深めていることを強調した。「プレーするたびに、ますます落ち着いていると感じる」とルイス・エンリケ監督は語った。

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「彼は非常に興味深い選手だ。彼がチームにいてくれて、とても満足している」

ザバルニーの守備での安定感は、PSGがリーグ・アンの上位を維持する助けとなっている。

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重要な国内外の試合に備えるザバルニー

PSGは月曜日、パルク・デ・プランスでリヨンとの首位争いを左右する一戦に臨む。ザバルニーも引き続き重要な役割を担う見込みだ。

PSGが今季さらなるタイトル獲得を目指す中、ザバルニーは守備で安定したプレーを続けたいところだ。

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PSGはリーグ・アンでの戦いに戻り、首位で2位に勝ち点3差をつけることを目指す。