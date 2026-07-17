彼は涙した。ワールドカップ決勝のピッチで、メッシを追い続ける暗い記憶。

リオネル・メッシは、日曜日にニューヨークのメットライフ・スタジアムで行われるスペインとの2026年ワールドカップ決勝に臨む。同スタジアムでは10年前、2016年コパ・アメリカ・センテナリオ決勝で3連敗し、精神的に崩れて代表引退を表明した。

この米国のスタジアムで アルゼンチン代表として最も過酷な瞬間だった。PK戦の末にチリが優勝し、メッシは試合直後に代表引退を表明した。バルセロナで得た成功を代表では再現できないと感じていたのだ。

しかし数か月後、運命は彼に再挑戦の機会を与えた。代表に復帰したメッシは、その決断が正しかったことを示す栄光の道を歩み始めた。 その後、コパ・アメリカ2連覇、2022年W杯決勝進出、そしてW杯制覇を達成。今大会でも再び決勝へ進んだ。この劇的な転身は、チャンスを追い求める者に道が開けることを示している。

今、メッシはそのピッチに異なる姿で戻る。代表での幸せを噛みしめ、ディ・ポールやパリデス、リサンドロといった仲間やスカローニ監督の信頼に支えられている。それが代表での驚くべき変貌の鍵だ。

そして、真の転機となるのはニューヨークでのスペイン戦だ。バルセロナ時代から馴染み深い相手との一戦。あの不運な日から、すでに10年の歳月が流れている。