バイエルンのコンパニ監督は土曜日のRBライプツィヒ戦で、腰に強い痛みを抱えながら指揮を執っていた。さらにウイルス感染症にも悩まされている。両方が重なり、試合のほぼ全時間をベンチに座って過ごさざるを得なかった。代わりに、サイドラインでの指揮はほぼアシスタントコーチのアーロン・ダンクスが担った。

独ビルト紙は、体調を崩しているベルギー人監督の健康状態について、さらなる詳細を報じた。コンパニ監督は月曜日には自宅にとどまり、非公開練習も欠席。ダンクスに加え、アシスタントのレネ・マリッチ、フロリベルト・エンガルラ、ダニエル・フラドリーが代役を務めた。

コンパニ監督は月曜日、代わりにチームの内科医であるローラント・シュミット教授ら医師の診察を受けたという。40歳の指揮官はライプツィヒ戦前後にひどく衰弱していたため、クラブ内では今回の病気を軽く見ていない。ロッカールームでのチームへの声掛けは行ったものの、ハーフタイムと試合終了後にはアリアンツ・アレーナのソファに横になっていたという。

バイエルン：コンパニ監督の腰痛の原因は？

tzによると、腰の問題はインフルエンザと関連している。インフルエンザが古い瘢痕組織に問題を引き起こしているためだ。ライプツィヒ戦では、アリアンツ・アレーナの場内通路からピッチへ向かう際、階段を上るのに苦労する様子がはっきりと見られた。

試合後、コンパニ監督は恒例の取材対応も見送り、代わりにマックス・エーベル氏らクラブ幹部を送り出した。スポーツ担当取締役のエーベル氏はスカイで「彼は今、監督室で横になっている」と語り、別の場面でも「本当に具合が良くない」と強調した。一方、ヨシュア・キミッヒは事情を知らない様子で、「彼はどうしたんだ？ 全然知らなかった」と話し、「君たちと話したくないんじゃないかな」と冗談を飛ばした。

それでもエーベル氏は、コンパニ監督がチャンピオンズリーグのアーセナルとの重要な一戦までに回復すると楽観視している。「水曜日は問題ないと確信している」。ただし、「彼がどのような役割を担うかは、まだ言えない」とも認めた。

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アーセナル戦に間に合うか？ コンパニ監督の現状

ビルト紙の報道によると、昨季のファイナリストとの対戦を翌日に控えた時点でも、バイエルンの関係者はコンパニ監督がチームを指揮できると楽観視している。日曜日にはすでに準備のためゼーベナー通りに戻っていたことも、前向きな兆候だという。

また、コンパニ監督は火曜日の最終練習も自ら指揮する意向だ。アーセナル戦に間に合うかどうかは、16時の記者会見で最終的な判断が下される見込みだ。







