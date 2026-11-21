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サントスのMFアルトゥール・メロが、クリスティアーノ・ロナウドの徹底したプロ意識と、同選手にリオネル・メッシ、ネイマールと共通する強烈な勝利への執念を語った。キャリアを通じて3人全員とチームメートになったブラジル人MFは、かつてユヴェントスでともにプレーしたロナウドを、妥協を知らない「ロボット」と表現した。

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名手たちとプレーしたMFが振り返る

アルトゥールは、ロナウドの日々の比類なき自己管理について詳しく語るとともに、メッシ、ネイマールとの共通点を明かした。グレミオで頭角を現した後、2018年から2020年にかけてバルセロナでメッシと60試合に出場。その後、ミラレム・ピャニッチとのトレードでユヴェントスに加入した。移籍金1億ユーロで加入していたロナウドと1シーズンを過ごした後、 2026年に代表のチームメートであるネイマールが所属するサントスに加わった 。

3人を結ぶ並外れた勝利への執念

3人のスター全員とともにプレーした数少ない選手の一人であるアルトゥールは、ESPNの『Bola da Vez』に出演。異なる3人の性格を比較しながら、共通する勝利への執念を強調した。

MFはスターたちの違いと共通点について、こう語った。「3人全員に共通する特徴がある。一人は物静かで、別の一人はもっと陽気。でも、3人とも生まれながらの勝者なんだ。中途半端にやったり、いい加減にやったりすることを受け入れない」

「何かをやるなら勝つためにやるし、全力を尽くす。その負けず嫌いなところがある。3人の競争心は驚くほどだよ。奇数か偶数かを当てるゲームでも、負けたら我を忘れて『もう一回やろう』と言う。それが印象に残った」

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「あれだけ勝ち続けるには、何か人と違うものがあるはずだ。もちろん、ほかにも優れた資質を持っているけど、この負けず嫌いな性格だけで友情が壊れかねないほどだよ」

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食堂で見えた徹底した基準

ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する前の2020-21シーズンをともに過ごしたアルトゥールは、番組で3人の普段のロッカールームでの振る舞いを比較した。「メッシはロッカールームではもっと落ち着いていて、控えめな人だ。スピーカーを持って現れて冗談を言い回るようなことはしない。一方、ネイマールは正反対だ。彼が来ると、そこにいる全員が分かる。あちこちで冗談を言うんだ」

アルトゥールは冗談交じりにロナウドを3人の中で最も「うるさい」人物と表現し、その厳格な基準が表れた食堂での出来事を振り返った。「クリスティアーノもそんな感じで、みんなと冗談を言うし、ブラジル人が好きなんだ。まだ若かった僕は食堂でよく彼の隣に座っていた。僕の皿にはフルーツサラダ、パスタ、肉、ジャガイモが載っていたんだ。彼はそれを見て『おい、それはよくないぞ』と言った。それから自分の皿に目をやると、玄米と鶏肉があって、すべてが完璧な量だった。でも、僕を困らせようとして言ったわけじゃない。助けようとしてくれていたんだ。だから、彼と過ごしたのは本当に素晴らしい経験だった。彼は手本を示してくれたし、あんなプロ意識は見たことがない。彼がロボットと呼ばれるのは、本当にロボットだからだよ」

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再会したネイマールと欧州での経験を生かす

ネイマールの誘いを受け、交渉とメディカルチェックを終えてサントスに加入したアルトゥールは、欧州で身につけた基準をブラジルのピッチに持ち込もうとしている。クラブでも同胞ネイマールと再会したMFは、国内シーズン終盤のチームに重要な落ち着きをもたらす。サントスが2027年にさらなる上位進出を目指す上で、ネイマールとともにその高い要求水準を保つことが鍵となる。