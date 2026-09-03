マティス・テルが1年あまり前にバイエルンのファンへ別れを告げた際、彼は非常に感情をあらわにしていた。 クラブのことを「愛する人」と表現し、今まさにその存在に別れを告げなければならないと語っていた。この偉大なクラブのためにピッチに立つことを許された一分一分を「愛していた」とし、ミュンヘンは「いつまでも自分の心の中にある」とも話していた。

テルのバイエルンへの愛情は、決して唐突なものではなかった。ドイツのレコードマイスターは2022年、当時まだ17歳だったテルをスタッド・レンヌから獲得するため、2000万ユーロを投じた。非常に大きな期待の表れである一方で、それは才能あふれるとはいえ、まだ血気盛んな若きストライカーに計り知れない重圧も与えていた。しかし、彼はそれに耐え抜いた。

フランス人FWはスター集団の中で非常に有用なジョーカーとして地位を築き、すぐにファンのお気に入りとなった。1年目はブンデスリーガとDFBポカールで約450分の出場ながら6ゴールを記録。翌年には「わずか」1226分の公式戦出場で、すでに10得点6アシストまで数字を伸ばしていた。

コンパニ就任後、バイエルンで居場所を失ったマティス・テル

テルは間違いなく未来を託される存在に見えた。だが、新指揮官ヴァンサン・コンパニの下で冬までに14試合の公式戦で458分しか出場できず、得点関与もゼロに終わると、何かを変えなければならなくなった。テルはこの決断に長く葛藤し、12月の時点ではコンパニやスポーツ担当取締役マックス・エーベルらバイエルン首脳陣に対し、自分はポジション争いを制したいのであって、レンタル移籍は望んでいないと示唆していた。

エーベルとコンパニはフランス人FWにレンタル移籍を勧めてはいたものの、不振に苦しむ若手選手の決断を受け入れていた。 ただ、1月末になってテルの考えは変わり、エーベルはそれに完全には納得していなかった。

「解決策が見つかるかどうか見てみよう。時間は迫っている」。チャンピオンズリーグのスロヴァン・ブラチスラヴァ戦後、テルが身ぶり手ぶりを交えながら大げさとも言える形で“花道”のようにバイエルンファンへ別れを告げた、そのわずか数分後、やや苛立った様子のエーベルはそう話した。言っておくべきは、その時点で何か具体的な話がまとまっていたわけではまったくなかったということだ。

それでも、その寒い1月の夜に繰り広げられたのは感動的な場面だった。当時19歳だったフランス人FWは、チームメートがすでに全員ロッカールームへ引き上げたあとも、ひとりでアリアンツ・アレーナの芝の上を歩いていた。テルは拍手し、手を振り、また拍手した。その後、もう一度ズュートクルヴェの方へ向かった。そこで何人かのファンとハイタッチを交わし、写真撮影に応じ、短く言葉も交わした。最後には、自身のジャケットを、上半身裸で柵にぶら下がっていたファンへ手渡した。

Getty Images

バイエルンからトッテナムへ移籍したマティス・テル、さっそく批判の的に

エーベルがその時なおテルのために見つけなければならなかった「解決策」は、数日後、長い紆余曲折を経てトッテナム・ホットスパーへのレンタル移籍という形で明らかになった。短期的な移籍の対価として、スパーズはバイエルンへ1000万ユーロの手数料を支払ったとされる。当時のロンドンのクラブは深刻な危機に陥っており、リーグでは15位に沈み、足首の手術によってそれまでシーズン前半をすべて欠場していたエースFWドミニク・ソランケの代役を緊急に必要としていた。

バイエルンの希望とは異なり、スパーズとは6000万ユーロの高額な買い取りオプションが設定され、買い取り義務は盛り込まれなかったという。これは、バイエルン復帰の道を開いておき、自身の長期的な将来について自分で決めておきたいと考えたテルの強い希望によるものでもあったようだ。

その後も不振が続くスパーズで、テルは加入後に苦戦した。FAカップのデビュー戦でゴールを決めたものの、トッテナムはその試合で即敗退。その後には長い無得点期間が続いた。次にゴールを決めたのは4月で、途中出場からの一発だった。それ以前にはすでに、The StandardやThe Sunから「絶望的に非効率」「失望的」と烙印を押されていた。

失望的だったのは、シーズン残り期間の大半でスパーズが見せていた内容も同じだった。降格したレスター、イプスウィッチ、サウサンプトンの3クラブがさらにひどかったからこそ、チャンピオンシップ降格という惨事は回避された。それでも最後には、ヨーロッパリーグ決勝で思いがけないハッピーエンドまでつかんだ。当時すでに機能不全で、攻撃面でも迫力を欠いていたチームが、チャンピオンシップではなく突如としてチャンピオンズリーグを戦うことになったのだ。

Getty Images

振り返れば、バイエルンはマティス・テルで見事な移籍ビジネスを成立させた

そして、本来その結果にテルはほとんど何の貢献もしていなかったにもかかわらず（ELの決勝トーナメント全体で無得点、出場時間もわずか209分）、昨夏、スパーズはバイエルンとフランスU-21代表FWの完全移籍で合意した。ミュンヘンではミヒャエル・オリーセの圧巻のデビューシーズンとルイス・ディアスの加入により、テルの出場機会の見通しが最低限にまで縮小していた。レコードマイスターはテルに対してさらに3500万ユーロを受け取り、結果的に見れば非常に優れた取引を成立させたことになる。

というのも、ロンドンでの2年目もテルは本格的に定着できなかったからだ。37試合の公式戦でわずか4得点という乏しい数字は、ただし文脈の中で見なければならない。というのも、スパーズはテルの最初の半年間以上に、さらにいっそう衝撃的な姿をさらしていたからだ。 トッテナムは最終節でようやく降格を免れ、その過程でトーマス・フランクとイゴール・トゥドールという2人の監督を使い潰した。最終的にスパーズの流れを好転させたのは、血気盛んなロベルト・デ・ゼルビの到来だった。

トッテナム・ホットスパーが狂乱の移籍市場に突入…チェルシーだけがさらに上回る支出

プレミアリーグでの2シーズンにわたる壊滅的な結果への反応として、この夏には信じがたい補強攻勢が展開された。中盤の中央は、新加入のサンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスによって、総額ほぼ2億2000万ユーロを投じて完全に作り替えられた。さらにマンチェスター・シティからサヴィーニョとオマル・マルムシュが加わり、テルにとって新たなライバルとなった。サヴィーニョの移籍金はわずか8700万ユーロ、マルムシュは5500万～6000万ユーロの買い取り義務付きレンタル移籍。 さらにチェルシーからのレンタルでミハイロ・ムドリクという新たな攻撃陣も加わった。

スパーズはこの夏、ここまでで3億5400万ユーロを投じており、これは世界全体でも、常に移籍に熱中しているマンチェスター・シティ（5億2600万ユーロ）とチェルシーFC（4億600万ユーロ）にしか上回られていない。ただ、こうした派手な投資の成果は今のところ限定的だ。別の言い方をすれば、スパーズではリーグ戦わずか2試合で、再び大炎上が始まっている。

というのも、これだけの資金を投じて再編された攻撃陣は、リーグカップ2回戦のチャールトン・アスレティック戦での大勝（5-1）を除けば、プレミアリーグでは得点がぴたりとゼロ。一方で守備陣も、特に開幕戦のブレントフォード戦（0-3）で再び目を覆いたくなるような内容をさらした。

不運なワンシーンの後、マティス・テルが自軍サポーターから嘲笑される

そして、それはテルにも当てはまると見る向きがある。21歳のテルは、著名な新戦力が加わったにもかかわらず、なおデ・ゼルビ体制で左ウイングの定位置を確保している。しかし今季も早い段階での成功体験には恵まれていない。むしろ逆だ。週末のニューカッスル・ユナイテッド戦での0-2敗戦では、テルは笑いものにまでなった。0-1で迎えた68分、有望な位置で得たFKを任されながら、わずかに足を滑らせ、ボールをはるか彼方へ蹴り飛ばしてしまったのだ。

激しい怒りと、ほとんど絶望にも近い感情をあらわにしながら、その後テルはピッチを叩いた。その後、チームメートたちが彼を起こし、励ました。その間、自軍ファンからは嘲るような拍手とブーイングが飛んだ。さらにその直後、彼は交代を命じられた。元スパーズのジェイミー・オハラ（トッテナムで56試合7得点5アシスト）は、象徴的な場面だったと評している。

「今まで見た中でも最悪のフリーキックの一つだ」。試合中、talkSPORTの生中継で彼はそう吐き捨てた。「彼は単純に十分なレベルではない。なぜみんなが、彼がまともな選手であるかのように振る舞うのか分からない。完全に話にならない！」

ただ、手厳しい言葉を浴びせられたのはテルだけではなかった。例えば彼は、ペドロ・ポロを右ウイングで起用したこと、そして筋肉系の不調によりリーグカップでわずか20分で下がらざるを得なかったサヴィーニョについても、デ・ゼルビを批判していた。

それでも批判の中心にいたのは、またしても期待外れだったテルだった。6回のデュエルのうち勝てたのはわずか1回で、ドリブルも一度も成功しなかった。イングランドでは、テルを早急に売却し、代役を確保すべきだとの声がすでに大きくなっている。ただ、デ・ゼルビ監督はどうやらそうは考えていないようだ。

イタリア人指揮官は、競争が激しくなったにもかかわらず、それでもテルを戦力として頼りにしたいと明確に伝えたとされる。だが、テルもそこまで安泰ではないようだ。というのも、スパーズは最近になって移籍市場でコーディ・ガクポに接触したものの、リヴァプールの選手からは断られたとされるからだ。その一方でオランダ代表FWはマンチェスター・シティに合意を与えたとも伝えられている。

一方でテルには、そもそもトッテナムのような本来はビッグクラブで成功するだけのレベルが本当にあるのかという疑問符が、ますます大きくなっている。もしそれを近いうちに証明できなければ、この冬にもまた別れの言葉を口にしなければならないかもしれない。もっとも、その時の言葉がかつてバイエルンで見せたほど感情的なものになるかは疑わしい。

Getty Images

マティス・テル：バイエルン、スタッド・レンヌ、トッテナムでの成績とスタッツ

クラブ 試合数 得点 アシスト 出場時間 バイエルン 83 16 7 2,464 トッテナム・ホットスパー 61 7 4 3,181 スタッド・レンヌ 10 - - 81







