1年あまり前、マティス・テルがバイエルンのファンに別れを告げた際、その感情は大きく揺さぶられていた。 クラブのことを「愛する人」と表現し、今まさにその相手に別れを告げなければならないと語っていた。これほど偉大なクラブのためにピッチに立てた一分一分を「愛していた」とし、ミュンヘンは「いつまでも自分の心の中にある」とも話していた。

テルのバイエルン愛は決して唐突なものではなかった。ドイツのレコードマイスターは2022年、当時まだ17歳だったこの選手をスタッド・レンヌから獲得するために2000万ユーロを投じた。極めて大きな期待の表れである一方で、それは才能豊かとはいえ、まだ血気盛んな若きストライカーに計り知れない重圧もかけていた。だが、彼はそれに耐え抜いた。

このフランス人はスター軍団の中で非常に有用なジョーカーとして地位を築き、瞬く間にファンのお気に入りとなった。最初のシーズンは約450分の出場で、ブンデスリーガとDFBポカールで6ゴールを記録。翌年には「わずか」公式戦1226分で10得点6アシストにまで数字を伸ばした。

コンパニ就任後、バイエルンで居場所を失ったマティス・テル

テルこそ未来を担う存在に見えていたが、新指揮官ヴァンサン・コンパニの下で冬までに公式戦14試合で458分の出場、しかも得点関与はゼロに終わると、何かを変えなければならなくなった。テルはこの決断に長く葛藤し、12月の時点ではコンパニやスポーツ担当取締役マックス・エーベルらバイエルン首脳陣に対し、自分はポジションを勝ち取りたいのであって、レンタル移籍は望まないという意向を示していた。

エーベルとコンパニはフランス人アタッカーにレンタル移籍を確かに勧めていたが、不調に苦しむ若手の決断を受け入れた。 しかし1月末、テルは考えを変え、これにはエーベルも全面的には納得していなかった。

「解決策を見つけられるかどうか見ていく。時間はない」。スロヴァン・ブラチスラヴァとのチャンピオンズリーグ後、テルが大げさな身振りを交え、いわば名誉の周回のような形でバイエルンファンに別れを告げたその数分後、やや苛立った様子のエーベルはそう語るにとどめた。言っておくが、その時点では何一つ正式に話せる段階ではなかった。

それでも、この寒い1月の夜に繰り広げられた光景は胸を打つものだった。当時19歳だったフランス人は、チームメート全員がとっくにロッカールームへ引き揚げたあとも、たった一人でアリアンツ・アレーナの芝の上を歩いていた。テルは拍手し、手を振り、また拍手した。そして再びジュートクルヴェの方へ向かった。そこで何人かのサポーターとハイタッチを交わし、写真撮影に応じ、少し言葉を交わした。最後には、上半身裸でフェンスにぶら下がっていたファンに自分のジャケットを手渡した。

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バイエルンからトッテナムへ移ったマティス・テル、いきなり批判の的に

その時エーベルがテルのために見つけなければならなかった「解決策」は、数日後、長い紆余曲折の末にトッテナム・ホットスパーへのレンタル移籍という形で明らかになった。短期の移籍に際し、スパーズはバイエルンに1000万ユーロの手数料を支払ったとされる。当時のロンドンのクラブは深刻な危機に陥っており、リーグ15位に低迷。さらに、足首の手術のためそれ以前にシーズン前半戦を丸ごと欠場していたエースFWドミニク・ソランケの代替案を早急に必要としていた。

バイエルンの希望とは異なり、スパーズとの間でまとまったのは6000万ユーロの高額な買い取りオプションであり、買い取り義務ではなかった。これはテル自身の強い希望によるものでもあったとされ、本人はFCB復帰への扉を開いたままにしつつ、自身の長期的な将来については自ら決めたいと考えていた。

しかし、なおも不振が続くスパーズでテルは加入後に苦しんだ。FAカップのデビュー戦で得点こそ挙げたが、トッテナムはその試合で早々に敗退。その後は長い沈黙が続いた。再びゴールを決めたのは4月、途中出場した試合だった。それまでにすでにThe StandardとThe Sunから「絶望的に非効率」「期待外れ」の烙印を押されていた。

期待外れだったのは、その後のシーズン終盤にかけてスパーズが長い時間見せたパフォーマンスも同様だった。降格したレスター、イプスウィッチ、サウサンプトンの3クラブがさらにひどかったからこそ、チャンピオンシップ降格という惨事は回避された。それでも最終的には、ヨーロッパリーグ決勝で思いがけないハッピーエンドまでつかんだ。当時すでに機能不全に陥り、攻撃面でも無力だったチームが、チャンピオンシップではなく突如としてチャンピオンズリーグで戦うことになったのだ。

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振り返れば、バイエルンはマティス・テルで極めて優れた移籍ビジネスを成立させた

そして本来であればテルはそこにほとんど何の貢献もしていなかったにもかかわらず（ELのノックアウトステージ全体で無得点、出場時間も209分のみ）、昨夏、スパーズはバイエルンとこのフランスU-21代表の完全移籍で合意した。ミュンヘンではミヒャエル・オリーセの圧巻のデビューシーズンとルイス・ディアスの加入によって、テルの出場機会の見通しは最低限にまで縮小していた。レコードマイスターはテルでさらに3500万ユーロを手にし、結果的に極めて優れた取引を成立させたことになる。

というのも、ロンドンでの2年目のシーズンでもテルは完全には定着できなかったからだ。公式戦37試合でわずか4得点という乏しい数字は、ただし文脈の中で見る必要がある。というのも、スパーズはテルの最初の半年間以上にさらに衝撃的な姿をさらしていたからだ。 トッテナムは最終節でようやく降格を免れ、その過程でトーマス・フランク、イゴール・トゥドールと2人の監督を消耗した。最終的に流れを好転させたのは、血気盛んなロベルト・デ・ゼルビの就任だった。

狂乱の移籍市場を過ごすトッテナム・ホットスパー、支出額で上回るのはチェルシーだけ

プレミアリーグで2シーズン続けて悲惨な成績に終わったことへの答えとして、この夏には信じがたい補強攻勢が展開された。中盤のセンターは新戦力サンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスの加入により、ほぼ2億2000万ユーロを投じて完全に入れ替えられた。さらにマンチェスター・シティから、テルにとって新たなライバルとなるサヴィーニョとオマル・マルムシュも加わった。サヴィーニョにはわずか8700万ユーロ、マルムシュは5500万〜6000万ユーロの買い取り義務付きレンタル移籍だ。 さらにチェルシーからのレンタル組ミハイロ・ムドリクも攻撃陣に加わっている。

スパーズはこの夏ここまでで3億5400万ユーロを費やしており、世界全体で見てもこれを上回るのは、もともと移籍狂いで知られるマンチェスター・シティ（5億2600万ユーロ）とFCチェルシー（4億600万ユーロ）だけだ。ただし、こうした浪費的な投資の見返りは現時点では極めて限定的だ。別の言い方をすれば、スパーズではリーグ戦わずか2試合を終えた時点ですでに再び火の手が上がっている。

というのも、大金を投じて再編された攻撃陣は、リーグカップ2回戦のチャールトン・アスレティック戦での5-1の大勝を除けば、プレミアリーグではいまだ得点ゼロ。一方で守備陣は、特に開幕戦のブレントフォード戦（0-3）で再び目を覆いたくなるような内容をさらしたからだ。

不運な場面の後、マティス・テルは自軍ファンから嘲笑される

そして、それは一部の目にはテルにも当てはまる。21歳のテルは、名のある新戦力が加わったにもかかわらず、デ・ゼルビの下で今なお左ウイングの定位置を保っている。だが、今季も早い段階での成功体験には恵まれていない。むしろその逆だ。週末のニューカッスル・ユナイテッド戦での0-2の敗戦では、68分、0-1の場面で好位置のFKを蹴ろうとして足を滑らせ、ボールをはるか彼方へ蹴り飛ばしてしまい、テルは笑いものになった。

激怒し、ほとんど絶望しているかのように、彼はその直後にピッチを叩いた。その後、チームメートたちが駆け寄って起こし、励ました。その一方で、スタンドからは自軍ファンによる嘲るような拍手とブーイングが飛んだ。ほどなくして彼は交代となった。元スパーズのジェイミー・オハラ（トッテナムで56試合7得点5アシスト）は、この場面を象徴的なシーンだと評した。

「今まで見た中でも最悪のフリーキックのひとつだ」。試合中、talkSPORTのライブ反応で彼はそう酷評した。「彼は単純に十分なレベルにない。なぜみんなが彼をまともな選手のように扱うのか分からない。まったくひどい！」

ただ、批判を浴びたのはテルだけではない。例えばデ・ゼルビに対しては、ペドロ・ポロを右ウイングで起用したことを批判。さらに、筋肉系の不調によりリーグカップでわずか20分後に退くことになったサヴィーニョについても言及した。

それでも再び批判の中心にいたのは、期待外れのテルだった。6回のデュエルで勝てたのはわずか1回、ドリブル成功はゼロ。イングランドではすでに、テルは早急に売却し、代役を補強すべきだという声が大きくなっている。だが、デ・ゼルビ監督はどうやらそうは見ていないようだ。

イタリア人指揮官はテルに対し、競争が激しくなったにもかかわらず、自分は彼を戦力として計算するつもりだとはっきり伝えたとされる。とはいえ、テルも完全に安泰ではいられないようだ。というのも、最近になってトッテナムは移籍市場でコーディ・ガクポに接触したものの、リヴァプールのこの選手に断られたとされるからだ。その一方で、このオランダ代表はマンチェスター・シティ行きに合意したとも伝えられている。

一方で、テルに対する疑問符はますます大きくなっている。果たして彼に、トッテナムのような本来は大きなクラブで成功できるだけのレベルが本当にあるのかどうか。もしそれを近いうちに証明できなければ、この冬にもまた別れの言葉を口にしなければならないかもしれない。もっとも、その時の言葉がかつてバイエルンで見せたほど感情的なものになるかは疑わしい。

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マティス・テル：バイエルン、スタッド・レンヌ、トッテナムでの成績とスタッツ

クラブ 試合 得点 アシスト 出場時間 バイエルン 83 16 7 2,464 トッテナム・ホットスパー 61 7 4 3,181 スタッド・レンヌ 10 - - 81







