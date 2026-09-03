1年あまり前、マティス・テルがバイエルンのファンに別れを告げたとき、彼は感情を大きくあらわにしていた。 クラブのことを「愛する人」と表現し、いま別れを告げなければならないと語った。この偉大なクラブのためにピッチに立つことを許されたすべての時間を「愛していた」とし、ミュンヘンは「いつまでも自分の心の中にある」とも話していた。

テルのバイエルン愛は、決して唐突なものではなかった。ドイツのレコードマイスターは2022年、当時まだ17歳だったテルをスタッド・レンヌから獲得するために2000万ユーロを投じた。極めて大きな期待の表れである一方で、それは高い才能を持ちながらも、まだ血気盛んな若きストライカーに計り知れないプレッシャーを与えるものでもあった。だが、彼はそれに耐え抜いた。

フランス人FWはスター軍団の中で非常に使い勝手のいいジョーカーとして地位を築き、瞬く間にファンのお気に入りとなった。1年目はブンデスリーガとDFBポカールで約450分の出場時間ながら6ゴールを記録。翌年には「わずか」公式戦1226分で10得点6アシストにまで伸ばした。

コンパニ就任後、バイエルンで居場所を失ったマティス・テル

テルには確かに未来があるように見えた。だが、新指揮官ヴァンサン・コンパニの下で冬までに公式戦14試合、458分の出場で得点関与が一度もなかったことで、何かを変える必要があった。テルはこの決断に長く葛藤し、12月の時点ではコンパニやスポーツ担当取締役マックス・エーベルらバイエルン首脳陣に対し、自分はポジションを勝ち取りたいのであって、レンタル移籍を望んではいないという姿勢を示していた。

エーベルとコンパニはフランス人アタッカーにレンタル移籍を勧めてはいたものの、不振に苦しむ若手の決断を受け入れた。 しかし1月末、テルは考えを変え、そのことにエーベルは完全には納得していなかった。

「解決策を見つけられるか見てみよう。時間はない」。テルがチャンピオンズリーグのスロヴァン・ブラチスラヴァ戦後、まだ何も正式に決まっていなかったにもかかわらず、身ぶり手ぶりを交えながら大げさとも言える“別れの周回”でバイエルンファンに別れを告げた、そのわずか数分後、少しいら立った様子のエーベルはそう語った。

それでも、この寒い1月の夜に起きたのは胸を打つ光景だった。当時19歳のフランス人は、チームメート全員がとっくにスタジアム内部へ引き上げた後も、ひとりでアリアンツ・アレーナの芝の上を歩いていた。テルは拍手し、手を振り、また拍手した。そして再び南側ゴール裏へ向かった。そこで何人かのファンと拳を合わせ、写真撮影に応じ、少し言葉を交わした。最後は、自身のジャケットを、上半身裸で柵にぶら下がっていたファンに手渡した。

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バイエルンからトッテナムへ移籍したマティス・テル、いきなり批判の的に

エーベルがテルのために見つけなければならなかった「解決策」は、その数日後、長い紆余曲折の末にトッテナム・ホットスパーへのレンタル移籍という形で明らかになった。短期的な移籍の対価として、スパーズはバイエルンに1000万ユーロの手数料を支払ったとされる。当時のロンドンのクラブは深刻な危機に陥っており、リーグ15位に沈み、足首の手術によりその前のシーズン前半戦を丸ごと欠場していたエースFWドミニク・ソランケの代替を緊急に必要としていた。

バイエルンの希望とは異なり、スパーズとは6000万ユーロの高額な買い取りオプションが合意され、買い取り義務は盛り込まれなかった。これも、バイエルン復帰への扉を開けておき、自らの長期的な将来を自分で決めたいと考えたテルの強い意向によるものだったという。

その後も不振が続くスパーズで、テルは加入後に苦しんだ。FAカップでのデビュー戦では得点を挙げたものの、トッテナムはその試合で早々に敗退。その後は長い得点欠乏に陥った。再び得点したのは4月、途中出場後のことだった。その前にはすでに、The StandardやThe Sunから「絶望的に非効率」「期待外れ」と断じられていた。

期待外れだったのは、その後のシーズンでスパーズが長い期間にわたって見せた内容も同様だった。降格したレスター、イプスウィッチ、サウサンプトンの3クラブがさらにひどかったからこそ、チャンピオンシップ降格という惨事は回避された。最終的には、ヨーロッパリーグ決勝で思いがけないハッピーエンドまでつかんだ。当時から機能不全で攻撃に迫力を欠いていたチームが、チャンピオンシップではなく突如としてチャンピオンズリーグを戦うことになったのである。

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振り返れば、バイエルンはマティス・テルで見事な移籍ビジネスを成立させた

しかもテル自身はそこに実質的に何の貢献もしていなかったにもかかわらず（ELの決勝トーナメント全体で無得点、出場時間も209分のみ）、昨夏、スパーズはバイエルンとこのフランスU-21代表の完全移籍で合意した。ミュンヘンでは、ミヒャエル・オリーセの見事なデビューシーズンとルイス・ディアスの加入によって、テルの出場機会の見通しは最低限にまで縮小していた。バイエルンはテルでさらに3500万ユーロを手にし、振り返れば極めて優れた取引を成し遂げたことになる。

というのも、テルはロンドンでの2シーズン目にも本当の意味では定着できなかったからだ。公式戦37試合でわずか4得点という乏しい数字には、ただし文脈が必要だ。というのも、スパーズはテルの最初の半年間以上にさらに衝撃的な姿をさらしていたからだ。 トッテナムは最終節でようやく降格を回避し、その過程でトーマス・フランクとイゴール・トゥドールという2人の監督を消耗した。最終的にスパーズの流れを好転させたのは、熱血漢ロベルト・デ・ゼルビの就任だった。

トッテナム・ホットスパーが狂乱の移籍市場へ チェルシーだけが上回る支出

プレミアリーグでの2シーズンにわたる壊滅的な成績への対応として、この夏には信じ難い補強攻勢が行われた。中盤の中央はサンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスの新加入によって、ほぼ2億2000万ユーロを投じて全面的に入れ替えられた。さらに、マンチェスター・シティからサヴィーニョとオマル・マルムシュというテルの新たなライバル2人も加わった。サヴィーニョには実に8700万ユーロ、マルムシュは5500万〜6000万ユーロの買い取り義務付きレンタル。 さらにチェルシーからのレンタルでミハイロ・ムドリクも加わり、攻撃陣の戦力が増した。

スパーズはこの夏ここまでで3億5400万ユーロを費やしており、世界全体でこれを上回るのは、もともと常に移籍に取りつかれているマンチェスター・シティ（5億2600万ユーロ）とFCチェルシー（4億600万ユーロ）だけだ。ただ、こうした奔放な投資の成果は現時点では限定的と言わざるを得ない。別の言い方をすれば、スパーズではリーグ戦わずか2試合で、すでにまた火の車になっている。

というのも、多額の資金で再編された攻撃陣は、リーグカップ2回戦のチャールトン・アスレティック戦での5-1の大勝を除けば、プレミアリーグではきっちり無得点。一方で守備陣は、特に開幕戦のブレントフォード戦（0-3）で再び衝撃的な姿をさらしたからだ。

不運な場面のあと、マティス・テルが自軍サポーターから嘲笑される

そして、それは一部の人々にとってテルにも当てはまる。21歳のテルは、目玉補強組の加入があってもなお、デ・ゼルビの下で左ウイングの定位置を保っている。だが、今季も早い段階での成功体験には恵まれていない。むしろ逆だ。週末のニューカッスル・ユナイテッド戦での0-2敗戦では、0-1の68分に絶好のFKを蹴ろうとしてわずかに足を滑らせ、ボールをはるか彼方へ打ち上げてしまい、笑いものにされてしまった。

激怒し、ほとんど絶望したような様子で、テルはその後ピッチを叩きつけた。その後、チームメートたちが彼を起こし、励ました。その間、自軍ファンからは皮肉交じりの拍手とブーイングが浴びせられた。ほどなくして彼は交代。元スパーズのジェイミー・オハラ（トッテナムで56試合、7得点5アシスト）は、この場面を象徴的なシーンだと評した。

「これまで見た中でも最悪のフリーキックのひとつだ」。彼は試合中、talkSPORTでの生中継のリアクションでそう吐き捨てた。「彼は単純に十分ではない。なぜみんな彼をまともな選手みたいに扱うのか分からない。完全にひどいよ！」

ただ、批判を浴びたのはテルだけではなかった。たとえばデ・ゼルビについては、ペドロ・ポロを右ウイングで起用したことを問題視し、サヴィーニョについても、筋肉系の不調によってリーグカップでわずか20分でプレーを終えなければならなかった点に言及している。

それでも、再び批判の中心にいたのは期待を裏切っているテルだった。6度のデュエルのうち勝ったのはわずか1回、ドリブル成功もゼロ。イングランドでは、テルは早急に売却され、代役を補強すべきだという声がすでに強まっている。だが、どうやらデ・ゼルビ監督の見方は違うようだ。

このイタリア人指揮官は、競争が激しくなったにもかかわらず、自分はテルを戦力として計算していると、本人にはっきり伝えたとされる。とはいえ、テルもそう安泰ではいられないようだ。というのも、直近ではトッテナムが移籍市場でコーディ・ガクポに接触したものの、リヴァプールのその選手から断られたとされるからだ。一方で、そのオランダ人はマンチェスター・シティ行きに同意したとも伝えられている。

一方のテルには、トッテナムのような本来はビッグクラブで成功するだけのレベルが本当にあるのかという疑問符が、ますます大きくなっている。近いうちにそれを証明できなければ、冬にはまた別れの言葉を口にしなければならなくなるかもしれない。もっとも、それがかつてバイエルンで見せたほど感情的なものになるかどうかは分からない。

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マティス・テル：バイエルン、スタッド・レンヌ、トッテナムでの成績とスタッツ

クラブ 試合 得点 アシスト 出場時間 バイエルン 83 16 7 2,464 トッテナム・ホットスパー 61 7 4 3,181 スタッド・レンヌ 10 - - 81







