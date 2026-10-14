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ノルウェーのヴィキングFKがドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンを相手に、チャンピオンズリーグで歴史的な勝ち点1を獲得した。その後、バイエルンの幹部マックス・エーベルはズラトコ・トリピッチを遠慮なく評価した。激闘の中心にいたのは、このベテランFWだ。ヴィキングFKは反撃して驚きの3-3の引き分けに持ち込み、ブンデスリーガの強豪を動揺させた。

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ケインとライマー、トリピッチの振る舞いを批判

イングランド代表主将のハリー・ケインは、トリピッチの試合中の振る舞いに不満を示した選手の一人だ。試合後、バイエルンのストライカーは、相手FWの駆け引きについて皮肉交じりに評価した。ケインはベテラン選手を「ファウルを誘い、地面を転がり、時間を使うのが好きな賢い選手」と表現。スタヴァンゲルでの激しい一戦で、ノルウェーのチームが世界屈指の決定力を誇るケインをいら立たせていたことをうかがわせた。

一方、ベテランのトリピッチは、元トッテナム選手からの批判を気にしていない様子だった。むしろ、その言葉を誇らしく受け止め、バイエルンほどの相手との差を埋めるには、そうした駆け引きが必要だったと認めた。「ケインにそう言ってもらえるのはうれしい。彼自身、そういうことがものすごくうまいし、どれほどの巧みさが必要か分かっている」と報道陣に語った。「彼らに楽をさせるべきではないし、僕たちはその中で少しでも優位に立とうとした」

コンラート・ライマーも判定に納得しておらず、特にトリピッチとの接触を問題視した。オーストリア人MFは、ヴィキングの選手がカードを出されずにピッチに残れたのは幸運だったと感じている。「彼は手で僕の頭をたたいたと思う。それで、明らかにカードだと思った。でも、主審はそもそも自分が吹きたいものにしか笛を吹かなかった。それはまた別の話だけど」と、ライマーは『Bild』に語った。格下とみられた相手のフィジカル面と心理面でのアプローチに手を焼いたバイエルン陣営には、判定への不満が色濃く表れていた。

退場劇でバイエルンの怒りが噴出

緊張が頂点に達したのは、マイケル・オリーズが絡む場面だった。フランス人ウインガーは最終的に退場処分を受けた。この騒動でもトリピッチが中心にいた。まずオリーズのシャツを引っ張り、これに反応したバイエルンの選手がノルウェー人選手の顔にボールを投げつけた。この軽率な行為はヴァンサン・コンパニ率いるチームに高くつき、終盤を10人で戦うことを余儀なくされた。この出来事は、ヴィキングが欧州王者に6度輝いたバイエルンのリズムをいかに乱したかを象徴していた。

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バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エーベルは試合後、退場に関与したトリピッチを名指しで厳しく批判した。挑発は計算されたもので、選手たちはそれに乗ってしまったとの見方を示している。「彼はピッチ上で嫌なやつのように振る舞った。試合に勝ちたかったのだろうし、我々は挑発に乗ってしまった。彼の思いどおりになった」と、エーベルは『Sky Sport』に語った。その言葉からは、ノルウェーでの試合展開に対するバイエルン首脳陣の強い怒りがうかがえた。

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コンパニは相手の戦術に不満を抱きながらも、自身の選手の規律不足も責めた。ベルギー人指揮官はオリーズの「愚かな行動」を批判し、この若いウインガー自身も過ちを十分に理解していると指摘した。退場によって試合の流れは変わり、ヴィキングは終盤に同点を狙う機会を得た。実際にハウゲンが同点ゴールを決めている。コンパニにとっては、欧州のトップレベルのアウェー戦で求められる精神面について、厳しい教訓となった。

格下としての戦いを楽しむトリピッチ

バイエルン陣営から厳しい言葉を浴びながらも、トリピッチは自らも一役買った混乱を楽しんでいるようだった。オリーズがいら立ったのは、ヴィキングの守備プランによって抑え込まれたためだとの見方を示した。退場の場面を振り返り、FWは「僕たちは彼を少しからかった」と認めた。トリピッチは、自分がこの夜の悪役になったことも自覚しており、90分間を通じて遠征してきたバイエルン側から敵意を向けられたと語った。

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先制点につながる重要なアシストを記録した経験豊富なアタッカーは、自分に向けられた敵意をユーモアを交えて振り返った。試合後はバイエルンの選手たちと距離を置いた方がいいと思うほど、険悪な雰囲気だったという。「ほとんどの人に罵られた。シャツを交換しにバイエルンのロッカールームへ行く勇気はなかったよ」と笑いながら話し、クラブの歴史に残る一夜の働きに満足している様子だった。

この引き分けでバイエルン・ミュンヘンは開幕から勝ち点4となり、ヴィキングはようやく初の勝ち点を手にした。