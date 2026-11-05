共有 GOALをGoogleでフォロー

エンツォ・マレスカは、RBライプツィヒとのチャンピオンズリーグでの激闘を3-2の勝利に導いたアーリング・ハーランドを絶賛した。ノルウェー人FWは試合を通じてプレーに絡む場面こそ少なかったが、重要な場面で結果を出し、プレミアリーグのクラブがドイツから勝ち点3を持ち帰ることを確実にした。

広告

ハーランドが再び真価を証明

マンチェスター・シティのエースFWは、ドイツでの緊迫した欧州の一戦で、世界最高のフィニッシャーと見なされる理由をまざまざと示した。試合の大半でプレーに関与する場面は少なかったものの、ハーランドはわずか13回のボールタッチで結果を残した。ファーポストでストライカーらしい正確なシュートを決め、勝ち点3をもたらしたのだ。決定的な場面はエリオット・アンダーソンの見事な足元の技術から生まれた。その創造的なプレーを受け、ノルウェー人FWは再び得点への嗅覚を発揮した。

試合終了後、マレスカ監督は、ストライカーが試合への集中を保ち続ける能力こそ成功の鍵だと強調した。「昨日も言ったが、アーリングが常に試合に関与していることが重要だ」と、クラブの公式サイトで説明した。イタリア人指揮官は、決定力を欠く場面があったものの、複数の選手が得点したことも喜んだ。「彼がいつでも我々を助け、ゴールを決められることは分かっている。今夜はほかの選手も得点し、非常に多くのチャンスをつくったが、残念ながら決められなかった。彼が得点してくれて本当にうれしい。彼のためにもうれしい。勝つこと、そしてキャプテンを務めることは、いつだって気持ちがいい」

マレスカ監督が改善の余地を指摘

この勝利は大きな弾みとなったが、ハーランド自身はチームにまだ多くの改善の余地があると認めた。就任後のチームはなお移行期にあると考えるマレスカ監督も、同じ見方を強調している。守備面での集中力を高められれば、マンチェスター・シティはレッドブル・アレーナで見せた姿をはるかに上回れると確信している。

「もっと良くなれるか？ もちろんだ。疑いの余地はない。だからこそ、私はとてもうれしいし、自信を持っている。もっと良くなれると分かるからだ」とマレスカ監督は語った。練習場で自身の明確な哲学を浸透させ続けるには時間が必要だとも訴えた。「私にとっては普通のことだ。始めてからまだ4カ月しかたっていない。自動的にできるようにはならない。一緒に取り組む時間が必要だ。だからこそ、私はとてもうれしく、自信を持っている。多くの点で改善できると分かるからだ。特に、［ライプツィヒの］2失点はどちらも、避けられたはずの不用意な失点だったと思う」

広告 広告

守備の脆さは依然として懸念材料

シティのコーチ陣にとって最大の不満は、失点の仕方だった。ボールを支配し、数多くのチャンスをつくりながらも、プレミアリーグ王者は攻守の切り替え時に脆さを見せた。マレスカ監督は、今季最高の栄誉を争うには、ドイツで露呈した守備のミスをなくさなければならないと断言した。重要な場面での集中力不足により、カウンターから確実に得点したライプツィヒを相手に、危うく大きな代償を払うところだった。

Related Topics

「初日から、毎試合多くのチャンスをつくっている。だが、不用意な失点は避けなければならない。理解し、分析し、見直す必要がある。私は3年前にここで1シーズンを過ごしたが、今は新しく来た立場だ。選手たちを知る必要があるし、彼らも私を知る必要がある。一緒に過ごしてまだ4カ月だ。だからこそ、私はとてもうれしく、自信を持っている。この短い期間を経て、我々は良くなっていく一方だ」

ドイツでつかんだ重要な勝利

最終的に、ライプツィヒのように敵地として厳しいスタジアムで勝ち点3を手にするのは、決して簡単なことではない。マレスカ監督は、ドイツのチームは本拠地で粘り強いとされる点に触れ、試合の難しさを認めた。「それでも勝ち点3には満足している。チャンピオンズリーグのアウェー戦、それもドイツでの試合は常に難しい」と締めくくった。

広告

シティが今後の国内での試合に備える中、攻撃の華やかさと、より堅固な守備組織との両立に焦点が移ることは間違いない。マレスカ監督の考えをチームに浸透させる作業はまだ途上にある。それでも指揮官は、時間をかけ、練習場で懸命に取り組めば、今後数カ月でより完成度の高いマンチェスター・シティになると楽観視している。