レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョは、19歳の有望な中盤の選手ティアゴ・ピタルチュの将来をめぐる論争に終止符を打った。新シーズンも同選手をトップチームに残留させる決断を下し、アルバロ・アルベロア監督率いるイングランドのフラムをはじめとする複数のクラブから寄せられていたレンタル移籍のオファーを退けた。

スペイン紙「アス」によると、ピタルチュはトップチームの登録枠に多くの選手が名を連ねているため、正式にはカスティージャ（Bチーム）に登録されるものの、常にモウリーニョの直接の指導下に置かれるという。これはポルトガル人指揮官がこの若手選手の能力に寄せる信頼を反映した措置だ。

この決断は、スペイン代表とともに直近のU-19欧州選手権を制した同選手にとって特別なシーズンを経て下されたものだ。ピタルチュは同大陸選手権で「ラ・ロハ」の主役の一人であり、スペインサッカーで最も重要な新進の才能の一人としての地位を確固たるものにした。

ピタルチュは将来について、トップチームに残留する、カスティージャに恒久的に戻る、別のリーグで経験を積むためにレンタルで移籍する、という3つの選択肢に直面していたが、モウリーニョが第1の選択肢を選んで決着をつけた。

もっとも、この有望な選手の歩みは一時的な後退に見舞われた。欧州選手権から戻った後、レアル・マドリードでの最初のトレーニングセッションで負傷したのだ。しかし医療報告によれば、およそ1か月以内に出場可能な状態になるとされており、これにより公式シーズン開幕前の最終調整に加わる機会が与えられることになる。

モウリーニョの決断は、レアル・マドリードのアカデミーが育てた才能への新たな賭けを意味する。クラブが大物スター選手への投資と有望な若手選手の起用との間でバランスを取ろうと模索する中で、とりわけピタルチュが昨シーズン示した好調な進歩を受けての判断となった。