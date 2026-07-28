「レロイは、スケープゴートに選ばれるような最後の1人だ。彼はどの試合でも全力を尽くそうとしていたし、そのために本当に多くのことをやってきた」と、ブルク監督はSkyのインタビューで教え子を擁護した。

ガラタサライ指揮官はさらに、「残念ながら、サネを批判することはほとんど流行のようになってしまっている」と憤った。「正直に言って、今になってレロイ・サネをスケープゴートにしているのは、少し滑稽ですらあると思う。彼は悪いW杯を戦ったわけではない」

イスタンブールでの1年目は波のあるシーズンだったにもかかわらず、元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、北米でのワールドカップでサネに全面的な信頼を寄せていた。 バイエルンの逸材レナート・カールが負傷離脱した後、サネは右ウイングのレギュラーに定着し、大会4試合すべてで先発出場した。

ガラタサライ復帰へ：レロイ・サネはW杯惨敗をうまく消化

唯一の本当のハイライトは、グループステージ最終戦のエクアドル戦で1-2の敗戦を喫した中で決めた先制点にとどまり、それ以外ではサネもチームメートの大半と同様に期待を裏切った。ドイツはすでにラウンド32で、完全に予想外の形でパラグアイに敗れて敗退し、ナーゲルスマンは数日後に辞任した。

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ブルク監督が強調したように、サネは今ではW杯のショックをうまく消化したようだ。「特に言っておきたいのは、レロイが休暇から非常に、非常に前向きな状態で戻ってきたことだ。彼はチームの輪の中でとても心地よく感じている」と52歳の指揮官は語った。「今は彼のコンディションをもう一度整えているところで、新シーズンに再び一緒に仕事ができることを楽しみにしている」

レロイ・サネはユルゲン・クロップの下でもドイツ代表で居場所を得られるのか？

サネは昨夏、FCバイエルン・ミュンヘンからフリーでガラタサライへ移籍したが、トルコ王者でのこれまでのところ、高い期待に応えられたのは断続的だった。公式戦43試合で7ゴール9アシストを記録した一方、時期によってはレギュラーではなかった。王者として迎える次のスュペル・リグ開幕戦は8月14日、コルムFKとのホームゲームとなる。

サネが今後、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下でドイツ代表でなお役割を担うのかは、まだ見守る必要がある。ガラタサライとの契約が2028年までとなっている30歳のサネは、これまで80試合の国際Aマッチに出場し、18ゴールを記録している。