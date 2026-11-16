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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、カイ・ハヴァーツの戦術理解力を称賛し、ミケル・アルテタ監督がアーセナルで同選手の卓越した能力を引き出していることを強調した。クロップ監督は今、その手法を代表でも生かそうとしている。

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アーセナルでの好調をドイツ代表でも生かす

ドイツ代表がベルリンで行われるオランダ代表とのUEFAネーションズリーグ・グループA2最終戦に向けて準備を進める中、ユルゲン・クロップ監督はカイ・ハヴァーツに絶大な信頼を寄せている。クロップ監督は、ミケル・アルテタ監督がアーセナルでいかにしてこのFWの才能を引き出しているかを詳しく分析してきた。

準々決勝進出が懸かる一戦を前に、クラブで示している高い水準を代表の舞台でも発揮させることが、コーチングスタッフの最大の目標だ。

クロップ監督、ハヴァーツの戦術理解力を称賛

クロップ監督はハヴァーツの総合的な能力を高く評価し、ロンドン北部のアーセナルでアルテタ監督の下で磨かれた戦術理解力を特に挙げた。ドイツ代表監督は、元チェルシー選手を相手にすることは、戦術面で常に難しい課題だと認めている。

「カイが守備を担うチームとは何度も対戦してきた。戦術面の準備をする際、カイと対峙するのは簡単ではないとよく分かっている。トップ選手として、彼はすべてを兼ね備えている」とクロップ監督は語った。

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「ミケル・アルテタが彼を大いに頼りにしているのは、カイが技術と知性によって、常に並外れたパフォーマンスを確実に発揮するからだ」

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クラブでの成功を代表での躍進につなげる

アルテタ監督の戦術を直接の土台としながら、クロップ監督とハヴァーツは、代表でさらなる可能性を引き出すという目標で一致している。スペースを読み取り、攻撃の局面を動かすFWの卓越した能力は、チームにとって非常に貴重だ。

「カイと私は、代表で一緒にさらに伸ばしていきたい大きな可能性がまだある、という点で意見が一致している」とクロップ監督は付け加えた。

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ハヴァーツは、セルビア戦で惜しくも得点を逃しただけに、クラブでの好調を代表でのゴールにつなげたいと意欲を見せている。

オランダ戦での活躍へ

ドイツ代表がベルリンでオランダ代表と対戦する中、ハヴァーツはクラブで見せる献身的なプレーを、勝負を決める活躍につなげることに集中している。アルテタ監督の下で築いた戦術面の土台と、クロップ監督の揺るぎない信頼を得て、最前線でチームをけん引する準備は整っている。

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「それを振り返り、次の練習で改善して、明日のオランダ戦でゴールを決めたい」とハヴァーツは締めくくった。