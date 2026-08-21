新指揮官ビンチェンツォ・イタリアーノ率いるチームは、これで順調な歩みを続けている。ヨーロッパリーグ・プレーオフ第1戦でリトアニアのFKカウノ・ジャルギリスを3-0で下したトルコの強豪クラブは、2026-27シーズンの同大会リーグフェーズ進出に早くも大きく近づいた。ボスポラス海峡のクラブの得点者は、6分のオ・ヒョンギュ、12分のミカエル・アミル・ムリージョ、そして59分のオルクン・キョクチュだった。

ただ、ここまでのシーズンで際立った存在であり続けているのは最後方の男だ。ニューベルはカウナスのクラブ戦で新天地での公式戦6試合目に出場し、これで6試合連続のクリーンシートを記録した。

トルコのメディアも再び好意的な反応を示した。日刊紙ヒュリエトは、この新戦力を「ニューベルは壁だ。ゴールを許さない」と絶賛。「黒と白のユニフォームでのパフォーマンスで注目を集めている」と評した。

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ベシクタシュ、今季最初の6試合をすべて無失点で制す

ニューベルは2020年から2026年までバイエルン・ミュンヘンと契約していたが、そこで継続的に定位置を確保することはできず、この期間の公式戦出場はレコードマイスターでわずか4試合にとどまった。一方、VfBシュツットガルトへのレンタルは成功だった。

ベシクタシュにとって、この格下相手の結果は、同時にイタリアーノ体制での6試合目にして6勝目でもあった。来週木曜日に第2戦を控える中、その前にスュペル・リグ第2節でアランヤスポルと対戦する。移籍市場での大規模な投資にも後押しされた好調な流れを、そこでも継続したいところだ。

というのも、クラブ首脳陣はすでに新戦力の獲得に約6700万ユーロを投じているからだ。7月にバイエルン・ミュンヘンから約600万ユーロで完全移籍加入したニューベルに加え、ベシクタシュはさらに高額な補強も行った。

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ベシクタシュの新戦力は誰だ？

此前までベンフィカからのレンタルだったキョクチュは、3000万ユーロで完全移籍となった。さらにイスタンブールのクラブは、ユベントスからドゥシャン・ヴラホヴィッチをフリーで獲得し、アーセナルからはレアンドロ・トロサールを1800万ユーロで迎え入れた。

ただし、ジャルギリス戦の勝利には痛手もあった。トロサールが試合の途中で負傷し、早い段階で交代を余儀なくされた。