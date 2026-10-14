オリーズは74分、相手選手のズラトコ・トリピッチに挑発され、トリピッチについてマックス・エーベルSDは試合後に「嫌なやつ」と呼んだが、その顔に向けてボールを投げつけた。そして、イエローカードを受けたわずか数秒後、当然ながら2枚目のイエローカードで退場となった。

その後、バイエルンは0-2から苦労して築いた3-2のリードを守り切れず、90分に同点ゴールを許した。アウクスブルク戦の2-2に続き、またしても引き分けに甘んじることとなった。「あまりにも愚かだ」と、ヴァンサン・コンパニ監督は、普段は冷静なスター選手の行為を評した。オリーズには「今日は10番（トリピッチ、編集部注）のほうがお前より賢かった」と伝えたという。

フランス人選手がノルウェーで「ミスター・ノンシャラン」らしからぬ姿を見せたことは、海外メディアも指摘した。スペインのマルカは「ミカエル・オリーズは落ち着きと『飄々とした』振る舞いで知られている。だがノルウェーでは頭に血が上り、自制心を失い、最後にはささいなことで退場となった」と評した。一方、ASは「オリーズが問題を起こす」と厳しい見出しを付けた。

ミカエル・オリーズにバイエルンからの処分も？

レキップは、バイキングを「勢いづかせ」、相手に「新たな活力」を与えた「軽率な行為」と報じた。一方、RMCスポーツは「バイエルンに高くつく激高」と捉え、「普段は冷静なミカエル・オリーズが自制心を失った」と伝えた。

退場処分が、勝ち点を分け合う結果と来週のアーセナル戦の出場停止に加え、オリーズにさらなる影響を及ぼすかどうかについて、エーベルは明言を避けた。オリーズへのクラブ内部での罰金は「落ち着いて」話し合うと述べた一方、その行為を「愚か」とも評した。ハリー・ケインは、オリーズが「責任を取らなければならない」と強調し、「あれはミスで、ミスは起こるものだ。彼はそこから学ばなければならない」と語った。