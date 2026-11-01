主審ムヌエラ・モンテロがレアル・マドリードとラシン・サンタンデールの一戦でキリアン・エムバペに与えたPKをめぐり、怒りの反応が続いている。複数の解説者は、笛が吹かれた後に判定を撤回するのが難しい点では一致しつつも、正しくない判定だったとの見解を示した。

「カデナ・コペ」は、同局の審判専門家ペドロ・マルティンの見解に注目した。マルティンはこの判定の正当性に疑問を呈し、フランス人フォワードがペナルティーエリア内で受けた接触はPKを与えるには十分ではなかったと断言した。

エムバペはラシンのディフェンダーとの軽い接触の後に倒れ込み、ムヌエラ・モンテロはPKを与える判定を下した。これをフランス代表のスターが成功させ、レアル・マドリードに試合でのリードをもたらした。

マルティンは、接触を受けた選手の性質を踏まえれば主審がこの判定を下した理由は理解できるとしつつも、この場面がホームチームにPKという罰を与えるに値するとは考えていないと述べ、こう語った。「彼のような選手が跳んだら、それは問題を探しているということだ」

この判定を批判しつつも、審判専門家は、主審がたとえわずかでも接触を見て笛を吹くと決めた以上、その判定を撤回するのは難しくなると指摘し、こう付け加えた。「主審はわずかな接触を見て笛を吹いた。それだけだ、彼は間違えた」

マルティンの見解は、このPKが巻き起こした論争に新たな声を加えるものだ。ムヌエラ・モンテロの判定に対しては批判が相次いでおり、とりわけ複数の解説者がエムバペとの接触はファウルを取るには十分ではなかったと見なしている。